Ось чому нержавіюча сталь псується: 5 основних помилок у чищенні

Нержавіюча сталь – це чудовий матеріал для посуду, але вона потребує відповідного догляду, про який знають не всі.

Прилади з нержавіючої сталі в домі – це справжня класика, і на кожній кухні знайдеться принаймні одна каструля з цього матеріалу. І якщо ви помітили на своєму холодильнику чи сковорідках купу брудних відбитків, або ж подряпин тощо – існує ймовірність, що під час чищення ви припускаєтеся помилок, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Цікаво Волосся не буде жирніти тиждень: додайте в шампунь копійчаний інгредієнт

Ви використовуєте скребок

Залізний скребок – це річ, яка є на кожній кухні і може суттєво допомогти у очищенні проблемного посуду та застарілих плям. Але використовувати сталеву вату для очищення нержавіючої сталі – це велика помилка, якої точно не варто припускатися.

Це призведе до того, що поверхня стане тьмяною, а через невеликі подряпини на сталі таки почне з'являтися іржа.

Ви використовуєте відбілювач

Для відбілювача є час та місце, але тут його використовувати точно не варто. Краще приберегти його для прибирання цвілі у ванній чи дезінфекції дверних ручок. Але для нержавіючої сталі засоби з хлором та хлоридом є надто абразивними, і вони вплинуть на захисні шари сталі – тоді на поверхні з'являться плями чи іржа.

Ви трете в неправильному напрямку

Якщо ви придивитеся до гладкої і блискучої поверхні нержавіючої сталі, ви помітите невеликі лінії, що тягнуться вниз – їх також іноді можна намацати пальцями. І витирати нержавіючу сталь потрібно саме в цьому напрямку, а не перпендикулярно до ліній. Інакше бруд від чищення застрягне в ребрах, і прилад чи посуд виглядатиме каламутним.



Нержавіючу сталь потрібно чистити обережно / Фото Pexels

Ви розпилюєте мийний засіб прямо на поверхню

Розпилення розчину для миття прямо на холодильник, звісно ж, не зіпсує ваш прилад, але ви й не отримаєте той результат, на який розраховуєте. Багато засобів для чищення нержавіючої сталі містять певну форму олії, але вона також може залишити і смуги.

Замість цього засіб для чищення потрібно наносити на губку чи ганчірку з мікрофібри, а тоді вже починати чищення.

Ви миєте гарячі сковорідки

Звісно, ніхто не любить залишати за собою немитий посуд, але в цьому випадку почекати і справді буде найкращим рішенням. Розбризкування холодної води на гарячу каструлю чи сковорідку з нержавіючої сталі може призвести до її деформації через швидку зміну температури.