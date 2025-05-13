Ніколи не мийте цим машину, бо все зіпсуєте: найгірші рекомендації з тіктоку

У мережі є чимало різних лайфхаків, які стосуються автомобіля, але в більшості випадків вони лише шкодять, а не допомагають. Навесні водії активно наводять лад у машині й можуть спробувати скористатися одним із цікавих методів, але розповідаємо, що повторювати не можна.

Експерт з автомийки розповів, які методи для миття машини є корисними, а від яких треба відмовитися, пише 24 Канал з посиланням на Еxpress. Він згадав про рекомендації з тіктоку, які зовсім не варті уваги.

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Чим не можна мити машину

Не варто використовувати для миття машини класичні миючі засоби, які ми використовуємо для миття посуду. Засіб спрямований на те, щоб відмивати жир, а для машини може бути занадто агресивним.

Часте миття може призвести до корозії та з часом роз’їсти захисний віск. Варто придбати спеціальну рідину для миття автомобіля, яка не призведе до ніяких проблем.

У мережі часто можна зустріти лайфхак з пінкою для гоління. Кажуть, що нею можна мити тканинні сидіння, бо вона добре відмиває увесь бруд та плями з оббивки. Однак експерт зазначає, що така порада є погана. Пінка може призвести до знебарвлення й залишити масляні плями, які потім буде дуже важко вивести.



Пінкою не можна мити сидіння / Фото Pexels

Також в тіктоці зустрічається порада, яка полягає в натиранні приладової панелі оливковою олією для блиску. Річ у тому, що більшість панелей не вбирають олію, тому вона так і залишиться жирною на поверхні.

До слова! Якщо ви живете на високому поверсі й боїтеся помити вікна, то є чудовий лайфхак, який допоможе виправити цю ситуацію. Як помити вікна зовні на високому поверсі – читайте в нашому матеріалі.

Досить часто на просторах інтернету можна помітити лайфхак, який стосується використовування зубної пасти для очищення дзеркал. У зубній пасті часто є абразивні речовини, які можуть подряпати дзеркало чи залишити навіть плями.

Щоб не ризикувати й не отримати розводів на дзеркалах, експерт радить розпорошити оцет на серветку з мікрофібри й протерти цим розчином забруднення.