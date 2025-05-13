Никогда не мойте этим машину, потому что все испортите: худшие рекомендации по тиктоку

В сети есть немало различных лайфхаков, которые касаются автомобиля, но в большинстве случаев они только вредят, а не помогают. Весной водители активно наводят порядок в машине и могут попробовать воспользоваться одним из интересных методов, но рассказываем, что повторять нельзя.

Эксперт по автомойке рассказал, какие методы для мытья машины являются полезными, а от каких надо отказаться, пишет 24 Канал со ссылкой на Ехргеѕѕ. Он вспомнил о рекомендациях по тиктоку, которые совсем не стоят внимания.

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Чем нельзя мыть машину

Не стоит использовать для мытья машины классические моющие средства, которые мы используем для мытья посуды. Средство направлено на то, чтобы отмывать жир, а для машины может быть слишком агрессивным.

Частое мытье может привести к коррозии и со временем разъесть защитный воск. Стоит приобрести специальную жидкость для мытья автомобиля, которая не приведет к никаким проблемам.

В сети часто можно встретить лайфхак с пенкой для бритья. Говорят, что ею можно мыть тканевые сиденья, потому что она хорошо отмывает всю грязь и пятна с обивки. Однако эксперт отмечает, что такой совет является плохим. Пенка может привести к обесцвечиванию и оставить масляные пятна, которые потом будет очень трудно вывести.



Пенкой нельзя мыть сиденья / Фото Pexels

Также в тиктоке встречается совет, который заключается в натирании приборной панели оливковым маслом для блеска. Дело в том, что большинство панелей не впитывают масло, поэтому оно так и останется жирным на поверхности.

К слову! Если вы живете на высоком этаже и боитесь помыть окна, то есть замечательный лайфхак, который поможет исправить эту ситуацию. Как помыть окна снаружи на высоком этаже – читайте в нашем материале.

Довольно часто на просторах интернета можно заметить лайфхак, который касается использования зубной пасты для очистки зеркал. В зубной пасте часто есть абразивные вещества, которые могут поцарапать зеркало или оставить даже пятна.

Чтобы не рисковать и не получить разводов на зеркалах, эксперт советует распылить уксус на салфетку из микрофибры и протереть этим раствором загрязнения.