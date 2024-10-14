Як ніколи не можна прати: 5 найгірших лайфхаків, які ви могли прочитати

У мережі можна побачити чимало лайфхаків щодо прання, втім деякі з них здатні погубити пральну машинку, чи погано відіпрати речі, тому їх краще уникати та не використовувати.

Деякі «хитрощі» для прання є не зовсім ефективними та й не здатними відіпрати одяг належним чином, пише "РБК-Україна". Що це за лайфхаки та чому їх треба уникати – читайте далі.

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Уникайте бікарбонад соди до миючого засобу

Щоб покращити властивості прального порошку, радять додавати бікарбонату соди, однак від цієї ідеї треба відмовитися. У такому випадку краще брати меншу кількість порошку й додавати харчову соду. Вона здатна допомогти видалити плями, однак дерматологи попереджають, що вона може викликати висипання та почервоніння на шкірі.

Уникайте гелю для душу замість порошку

Якщо у вас екстрене прання, то дехто радить використовувати гель для душу, однак він не здатен відіпрати речі замість порошку. Гель погано видаляє бруд та бактерії та навіть може призвести до проблем зі шкірою. Краще обирати рідкі засоби для прання, які краще очищують одяг.

Уникайте засобу для миття посуду

Не можна замість рідкого засобу для прання використовувати засіб для миття посуду, оскільки він може викликати подразнення шкіри. Рідина лише створює надмірну піну та погано впливає на роботу пральної машинки.



Лайфхаки, які негативно впливають на прання / Фото Pexels

Не відмовляйтеся від прального порошку

Деякі поради містять інформацію про те, що можна обійтися без прального порошку, однак без нього одяг не стане чистим, а залишиться брудним і просто мокрим. Це означає, що без правильного порошку ви витратите гроші на воду та електрику.

Не змішуйте порошок з водою

Дехто може розчинювати порошок у воді, щоб уникнути його забивання машини. Однак краще такий метод не застосовувати, а використовувати рідкі миючі засоби. Вони ефективніші та вигідніші.