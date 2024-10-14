Бруд може ховатися у найбільш несподіваних місцях. І якщо ви хочете, щоб ваша оселя по-справжньому блищала чистотою, тоді потрібно переконатися, що ви звернули увагу на усі проблемні місця під час прибирання, пише Real Simple.

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Місця, яких часто торкаються

Коли ви востаннє чистили вимикачі світла, дверні ручки та ручки на шафах й шухлядах? Зазвичай це завдання не стоїть високо у списку справ на прибирання, але цілком дарма. Цих предметів щодня торкається багато людей, і на них осідає більше мікробів, ніж ви можете уявити.

Окрім того, далеко не завжди руки, якими ви торкаєтеся цих речей, чисті – іноді на них також є залишки бруду та жиру.

Сміттєвий бак

Винесення сміття – це важлива частина рутини, і більшість людей справно стежать за тим, аби пакет не переповнювався. Та між заміною повного пакета на пустий чи звертаєте ви достатньо уваги на внутрішню частину сміттєвого відра?

Ви будете здивовані тим, наскільки брудною вона може виявитися. Саме це може спричинити неприємний запах та появу шкідників.

Решітки для газових плит

Якщо у вас вдома встановлена газова плита, скоріш за все, ви миєте її поверхню під час прибирання. Але дуже часто решітки просто відставляють на час чищення, а потім ставлять назад. А на них тим часом також накопичується чимало бруду та крапель жиру.



Решітки потрібно чистити / Фото Pexels

Злив у раковині

Злив – це місце, де накопичується найбільше неприємного бруду. І увагу потрібно звертати й на раковину на кухні, і на зливи у ванній кімнаті. Там можуть бути залишки їжі, жиру, бруду та навіть волосся – і все це може ускладнити злив води та погіршити чищення.

Подушки

Коли востаннє ви прали свої подушки? Більшість людей змінюють наволочки разом з рештою постільної білизни, але сама подушка також забруднюється, і з часом на ній можуть залишитися сліди від поту, бруду та шкірного сала.