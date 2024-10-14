Грязь может прятаться в самых неожиданных местах. И если вы хотите, чтобы ваш дом по-настоящему блестел чистотой, тогда нужно убедиться, что вы обратили внимание на все проблемные места во время уборки, пишет Real Simple.

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Места, которых часто касаются

Когда вы в последний раз чистили выключатели света, дверные ручки и ручки на шкафах и ящиках? Обычно эта задача не стоит высоко в списке дел на уборку, но совершенно зря. Этих предметов ежедневно касается много людей, и на них оседает больше микробов, чем вы можете представить.

Кроме того, далеко не всегда руки, которыми вы касаетесь этих вещей, чистые – иногда на них также есть остатки грязи и жира.

Мусорный бак

Вынос мусора – это важная часть рутины, и большинство людей исправно следят за тем, чтобы пакет не переполнялся. Но между заменой полного пакета на пустой обращаете ли вы достаточно внимания на внутреннюю часть мусорного ведра?

Вы будете удивлены тем, насколько грязной она может оказаться. Именно это может вызвать неприятный запах и появление вредителей.

Решетки для газовых плит

Если у вас дома установлена газовая плита, скорее всего, вы моете ее поверхность во время уборки. Но очень часто решетки просто отставляют на время чистки, а потом ставят обратно. А на них тем временем также накапливается немало грязи и капель жира.



Решетки нужно чистить / Фото Pexels

Слив в раковине

Слив – это место, где накапливается больше всего неприятной грязи. И внимание нужно обращать и на раковину на кухне, и на сливы в ванной комнате. Там могут быть остатки пищи, жира, грязи и даже волосы – и все это может усложнить слив воды и ухудшить чистку.

Подушки

Когда в последний раз вы стирали свои подушки? Большинство людей меняют наволочки вместе с остальным постельным бельем, но сама подушка также загрязняется, и со временем на ней могут остаться следы от пота, грязи и кожного сала.