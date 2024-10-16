6 неочікуваних помилок при приготуванні макаронів: вони псують всю їжу

Здавалося б, макарони – це найпростіша страва, яку тільки можна приготувати. Але насправді кілька маленьких помилок можуть зробити її не такою вже й смачною.

Зазвичай коли потрібно швидко і просто приготувати страву, ми обираємо макарони. Помилитися майже неможливо! Або ви так думаєте – бо є кілька помилок, яких припускається чимало людей, пише Real Simple.

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Ви не посолили воду для варіння

Ви могли не зважати на те, чи потрібно солити воду та макарони, але без цього вони просто не будуть смачними. Деякі кухарі переконують, що вода для приготування їжі має мати морський смак, але це може бути трохи занадто.

Вода для варіння має нагадувати смачний бульйон – тобто 1 столова ложка солі на літр води.

Додавання олії у воду для варіння

Деякі люди вважають, що додавання оливкової олії у воду для макаронів – це хороша ідея. Втім, насправді це зовсім не так – це спричинить велику кількість проблем, адже макарони стануть слизькими та не дадуть соусам добре покрити страву.

Довіртеся: краще зберегти олію для кращого використання.



В макарони не можна додавати олію / Фото Pexels

Ламаєте локшину

Коли ви готуєте довгі спагеті, може виникнути спокуса зламати їх перед тим, як заштовхнути в каструлю. Втім, робити цього не варто, адже поламану локшину буде набагато складніша обертати навколо виделки. А якщо ви ще й вірите в прикмети, то є така, що віщує нещастя після ламання локшини.

Недостатньо часто перевіряєте макарони

Час приготування, який вказаний на упаковці з макаронами – приблизний, але не є правилом. І зазвичай найкраще смакують макарони, які ще не зовсім розварені. Для того, щоб досягти такого результату, потрібно частіше перевіряти локшину.

Не зберігаєте воду з макаронів

Соус для пасти – це саме те, що робить страву вишуканою та смачною. І перед тим, як виливати з макаронів воду, потрібно зберегти чашку, аби додати її в соус. Вода з макаронів додасть йому шовковисту, густу текстуру.

Промиваєте макарони

Промивання макаронів – це дуже велика помилка. Так ви видаляєте крохмалисту плівку, яка допомагає соусу злипатися з макаронами. Тож якщо ви плануєте їсти макарони гарячими, ніколи не варто промивати їх.