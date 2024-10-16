Якщо інгредієнти добре поєднуються в одній страві, це ще зовсім не значить, що їх потрібно зберігати разом у холодильнику. Виявляється, це може призвести до проблем із запахом та свіжістю вашої їжі, пише Real Simple.

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Сире м'ясо та решта продуктів

Якщо ви хочете забезпечити безпеку будь-яких продуктів, їх усі потрібно тримати якомога далі від сирого м'яса, а також риби. М'ясо, яке не приготоване до належної температури, може потенційно призвести до хвороби, яка передається через їжу.

Тож краще зберігати сире м'ясо в оригінальній упаковці та на полиці холодильника окремо, загорнувши у додатковий пакет.

Яблука і цибуля

Можливо, ви колись кусали яблуко, яке мало смак цибулі? Можливо, це сталося через те, що ці два продукти зберігалися надто близько. Яблука і груші не можна зберігати біля цибулевих, тож краще тримати їх якомога далі.

А якщо яблука вже пропахлися цибулею, тоді ви можете подумати над тим, аби карамелізувати плоди.



Яблука не можна зберігати біля цибулі / Фото Pexels

Морква та яблука

Морква – це ще один продукт, відомий тим, що може легко вбирати запахи. Краще зберігати її далі від продуктів, які можуть виробляти етилен, як-от від яблук. Зберігайте моркву в холодильнику біля коренеплодів, наприклад, буряка чи картоплі.

Гриби та часник

Здавалося б, це досить невинне поєднання продуктів, і приготовані разом вони чудово смакують. Втім, гриби також можуть легко вбирати запахи, і якщо ви залишите їх біля часнику, вони почнуть пахнути дивно.

Тож краще не класти їх у ящик для хрустких продуктів, адже волога, яка там неодмінно утвориться, сприятиме цвілі та псуванню.

Банани та авокадо

Банани та авокадо потрібно тримати якомога далі один від одного – хіба що ви хочете прискорити процес достигання авокадо. У такому випадку вам потрібно покласти їх в один пакет. Але якщо ви хочете, щоб продукти зберігалися довше, варто розкласти їх по різних ящиках вашого холодильника.