Кандидату на посаду важливо чітко розуміти, що основна мета на початковому етапі – гідно пройти співбесіду. Часом гарна співбесіда закінчувалася погано вже наприкінці, а інколи буває й так, що людина не зовсім складає добре враження на початку, але наприкінці виправляється та залишає хороше враження.

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Не вдавайте, що вам нецікаво

Загалом фахівці радять включатися в розмову та запитувати, коли роботодавці уточнюють щодо якихось речей, аби вони бачили вашу зацікавленість. Якщо ви скажете, що у вас немає питань, то це лише означатиме відсутність інтересу. Додаткові питання є важливими та можуть вплинути на хід співбесіди.

Запитайте наприкінці розмови: "Чи є ще щось, що я можу вам відповісти, що допоможе вам краще зрозуміти мене, мої навички та досвід?". Не можна питатися про якісь застереження щодо себе, оскільки це питання доволі негативно сприймається.



Не відводьте погляду на співбесіді / Фото Pexels

Не відводьте погляду

Також дуже важливим є встановлення зорового контакту. Бажано не відводити погляд під час розмови, а наприкінці подякуйте за приділений час наприкінці інтерв’ю – це один з основних, але важливих способів продемонструвати свій професіоналізм.

Якщо ви залишите по собі гарне враження, то це принесе набагато більше користі. Не варто під час розмови розглядати кабінет чи предмети на столі. Це лише вкаже на вашу боязливість та невпевненість в собі.

Не забудьте про лист вдячності

Після інтерв’ю не забудьте надіслати роботодавцям лист з вдячністю за проведену співбесіду. Важливо, щоб ви написали справді щирі слова від себе, а не скопіювали шаблонний текст з інтернету. Такий крок може лише все зіпсувати.