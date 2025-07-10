Як обрати ідеальну ковдру на літо: зверніть увагу на ці деталі

Використовувати влітку зимову ковдру – це практично те саме, що в липні ходити по вулиці у зимовому пальті. Незручно, спекотно та неприємно. Але й спати без ковдри взагалі багатьом людям просто незручно.

Обрати хорошу літню ковдру може бути непросто – але вона точно вартує своїх грошей. Адже ідеальна літня модель створена з урахуванням спеки, і під такою ковдрою вам точно не буде жарко вночі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Matrason.

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Якою має бути літня ковдра?

Влітку погода буває зовсім різною – часом приємно прохолодною, а часом страшенно спекотною. Втім, літні холоди часто більш вологі, адже повітря в будинку не підсушене батареями, а вікна відкриті на провітрювання. І навіть за одну ніч температура може сильно змінитися: на зміну вечірній спеці приходить нічна прохолода, що всього за кілька годин змінюється ранковою задухою.

І тому так важливо підібрати ковдру, що створюють з урахуванням усіх цих змін. Отож, ось кілька основних аспектів, на які потрібно звернути увагу під час вибору літньої ковдри:

повітропроникність;

невелика вага;

гігроскопічність;

вентильований чохол;

здатність витримувати часті прання.

Який обрати наповнювач для літньої ковдри?

Найчастіше обирають ковдри з натуральними наповнювачами – зважайте на те, що хоч синтетика й може бути дешевшою, вона не всотує вологу, і часом електризується, притягуючи пил. Окрім того, чохол ковдри має бути зроблений з міцної, але вентильованої тканини.

Дуже часто використовують такі рослинні наповнювачі:

бамбук;

бавовна;

евкаліпт;

льон;

морські водорості.

Усі ці наповнювачі досить м'які, легкі, добре абсорбують вологу та вентилюються. Окрім того, вони прості у догляді, на відміну від гарних, але таких дорогих шовкових ковдр.

А водорості та бамбукове й евкаліптове волокно ще й володіють натуральними бактерицидними властивостями, і це сприятиме гігієні. Натомість перевага вовняних виробів не тільки в натуральності, але й в можливості забезпечити "сухе тепло" – шерсть гріє та чудово всотує вологу, залишаючись сухою на дотик, а влітку це дуже важливо.



Ковдру краще брати з натуральним наповнювачем / Фото Pexels

Ще один варіант, який варто розглянути – це тонкі ковдри без наповнювача. Якщо ви звикли сушити ковдру вертикально і часто її перете, тоді це може бути найкращим варіантом, адже наповнювач з часом все ж може збитися та зміститися всередині чохла.

Втім, і гріють такі вироби слабше. Особливо популярними є махрові простирадла, якими часто заміняють покривала – вони щільні, м'які та приємні на дотик.

До слова, раніше ми вже розповідали, як прати махрові рушники, аби вони роками залишалися м'якими та пухнастими.

Як доглядати за літньою ковдрою?

Якщо ви використовуєте простирадла для ковдри, тоді можна прати її всього один чи два рази за сезон. Втім, тут також потрібно орієнтуватися на те, наскільки швидко вона забруднюється.

Частіше потрібно прати ковдру, якщо ви:

рясно пітнієте вночі;

маєте алергії;

маєте домашні тварин;

маєте шкірні захворювання.

Сушити ковдри з наповнювачами бажано горизонтально, у розправленому стані. Так наповнювач не буде зміщуватися чи збиватися, а ковдра служитиме вам роками.