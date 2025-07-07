Більше ніколи не купите коричневе всередині авокадо: зверніть на це увагу в магазині
- Щоб вибрати авокадо без коричневого всередині, шеф-кухар Крістіан Фехер радить знімати плодоніжку: якщо під нею яскраво-зелена дірочка, авокадо, ймовірно, буде зеленим всередині.
- Експерт рекомендує перевіряти стиглість авокадо за кольором і м'якістю: темніший колір і легка м'якість свідчать про стиглість, але надто м'які плоди можуть бути коричневими всередині.
Купівля авокадо в магазині іноді може здаватися лотереєю – адже майже ніколи наперед не знаєш, чи виявиться воно ніжно-зеленим і стиглим. Іноді навіть найкрасивіше на вигляд авокадо виявляється коричневим.
Перевірити авокадо на стиглість досить просто – варто тільки злегка натиснути на нього, і все стане очевидно, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Втім, визначити, чи авокадо часом не коричневе всередині, вже трохи складніше.
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Як обрати не коричневе авокадо?
Шеф-кухар Крістіан Фехер переконаний, що весь секрет криється у верхівці фрукта. Спершу вам потрібно знайти авокадо, що має полодніжку. Після цього зніміть її, і якщо дірочка, що залишається, гарна та яскраво-зелена – тоді 99%, що авокадо буде зеленим і всередині.
Втім, якщо пляма під стеблом вже має коричневий вигляд – подумайте двічі перед тим, як брати авокадо. А ось якщо на маленькій дірочці під плодоніжкою є коричневі плями, тоді ви маєте 50% шансу отримати зелене і гарне авокадо, і таку ж ймовірність взяти коричневе.
Обрати зелене авокадо дуже просто / Фото Pexels
Тож про всяк випадок експерт радить купувати авокадо тільки з гарним зеленим стеблом.
До слова, раніше ми вже ділилися простим і найкращим способом зберігання цвітної капусти, аби вона тижнями не чорніла.
Також експерт поділився елементарними лайфхаками щодо того, як обрати по-справжньому стигле авокадо в магазині і більше ніколи не помилятися:
- Колір. Перш за все зверніть увагу на це – адже зелені авокадо, скоріш за все, зелені в усіх сенсах і ще не достигли. Натомість соковиті, м'які плоди матимуть темніший колір, що більше нагадує чорний.
- Стискання. Просто легенько стисніть авокадо, аби перевірити, наскільки воно м'яке. Від вашого пальця має залишитися маленька заглибинка. Але не беріть надто м'які авокадо – вони можуть виявитися коричневими всередині.