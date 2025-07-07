Больше никогда не купите коричневое внутри авокадо: обратите на это внимание в магазине
- Чтобы выбрать авокадо без коричневого внутри, шеф-повар Кристиан Фехер советует снимать плодоножку: если под ней ярко-зеленая дырочка, авокадо, вероятно, будет зеленым внутри.
- Эксперт рекомендует проверять спелость авокадо по цвету и мягкости: более темный цвет и легкая мягкость свидетельствуют о спелости, но слишком мягкие плоды могут быть коричневыми внутри.
Покупка авокадо в магазине иногда может казаться лотереей – ведь почти никогда наперед не знаешь, окажется ли оно нежно-зеленым и спелым. Иногда даже самое красивое на вид авокадо оказывается коричневым.
Проверить авокадо на спелость довольно просто – стоит только слегка нажать на него, и все станет очевидно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. Впрочем, определить, ли авокадо случайно не коричневое внутри, уже немного сложнее.
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Как выбрать не коричневое авокадо?
Шеф-повар Кристиан Фехер убежден, что весь секрет кроется в верхушке фрукта. Сначала вам нужно найти авокадо, имеющий полоднижку. После этого снимите ее, и если дырочка, что остается, хорошая и ярко-зеленая – тогда 99%, что авокадо будет зеленым и внутри.
Впрочем, если пятно под стеблем уже имеет коричневый вид – подумайте дважды перед тем, как брать авокадо. А вот если на маленькой дырочке под плодоножкой есть коричневые пятна, тогда вы имеете 50% шанса получить зеленое и красивое авокадо, и такую же вероятность взять коричневое.
Выбрать зеленое авокадо очень просто / Фото Pexels
Поэтому на всякий случай эксперт советует покупать авокадо только с хорошим зеленым стеблем.
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Также эксперт поделился элементарными лайфхаками относительно того, как выбрать по-настоящему спелое авокадо в магазине и больше никогда не ошибаться:
- Цвет. Прежде всего обратите внимание на это – ведь зеленые авокадо, скорее всего, зеленые во всех смыслах и еще не созрели. Зато сочные, мягкие плоды будут иметь более темный цвет, что больше напоминает черный.
- Сжатие. Просто слегка сожмите авокадо, чтобы проверить, насколько оно мягкое. От вашего пальца должно остаться маленькое углубление. Но не берите слишком мягкие авокадо – они могут оказаться коричневыми внутри.