На жаль, не всі городники добре розуміють, чим потрібно обробляти капусту, аби дійсно врятувати її від надокучливої білокрилки. Ця плідна комаха може за лічені тижні захопити ваші головки капусти, якщо ви не будете з нею правильно боротися.

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Чим обробити капусту від білокрилки

Дуже часто досвідчені городники радять з інсектицидів використовувати “Теппекі”, але він один не дасть бажаного результату на вашій грядці. Перед тим, як використовувати засіб для обробки, потрібно змішати його з ще одним засобом - прилипачем.

Він один може підвищити зчеплення препаратів із поверхнею рослин. Та пам’ятайте про одне важливе правило – після обробки інсектицидами капусту не можна споживати ще 35 днів.

Дуже часто городники радять і використання біологічного інсектициду “Актофіт”. Засіб також буде працювати краще у тандемі з прилипачем.

Як боротися з білокрилкою народними засобами

Вважається, що найкраще діє проти комахи настоянка на основі часнику – вона буде дуже дешевою та досить ефективною у використанні.



Капусту потрібно обробляти від шкідників / Фото Pexels

Ось як її зробити:

візьміть літр окропу;

2 зубчики натертого часнику.

Часник залийте окропом, а після цього залиште його принаймні на 10 годин, а максимум – на 12. Після цього рослину можна обробити настоянкою.