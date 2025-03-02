Завдяки цій кнопці можна увімкнути режим самооочищення барабана й позбавитися від необхідності мити його вручну, пише 24 Канал з посиланням на тікток домогосподині Лінсі.

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Про це розповіла американська домогосподарка. За її словами, потрібно натиснути й утримувати кнопку ополіскування впродовж 5 секунд. Через цей час запуститься режим автоматичного очищення. Під час полоскання пральна машинка позбудеться бруду, залишків миючого засобу та поганого запаху.

Дуже важливо, час від часу очищувати барабан пральної машини. Таке очищення навіть продовжує термін машини й підтримує її в чистому та робочому стані. Втім, не всі моделі підтримують цей режим, тому варто придивитися до того, чи є у вашій пральній машині така функція.

Очищення пральної машинки: дивіться відео

Барабан пральної машинки окрім цього лайфхаку можна очистити ще кількома методами. Щоб почистити пральну машину, оберіть прання з найвищою температурою, додайте 4 склянки оцту й запустіть цикл. Після того, як машинка заповниться водою, дайте їй так постояти годину. Оцет чудово справляється з очищенням стінок від накипу.

Через годину запустіть знову цикл прання та зачекайте поки вода повністю стече, а далі запустіть ще один цикл прання з однією склянкою соди та кількома краплями ефірної олії.

Також можна почистити машинку лимонною кислотою. У лоток для мийних засобів потрібно насипати 100 грамів кислоти або безпосередньо до барабана. Після цього запустіть цикл прання й зачекайте поки він не закінчиться.

Сіль також добре справляється із запахом цвілі та ретельно промиває усі забруднення в пральній машинці. Її можна використовувати, якщо інших речовин не знайшлося.