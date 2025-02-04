Срібні прикраси будуть блищати: лайфхаки, які допоможуть їх очистити

Прикраси зі срібла з часом починають темніти й виглядають вже не зовсім красиво. Щоб виправити ситуацію, радимо скористатися кількома народними методами, які справді дієві.

Срібні прикраси з часом можуть втрачати свій привабливий вигляд, особливо тоді, якщо за ним правильно не доглядати, пише 24 Канал. Найчастіше срібло темніє через зовнішні подразники, неправильне зберігання чи догляд.

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Якщо ж якість металу низька, то срібло з часом може потемніти. Також на вигляд впливає потовиділення й різні побутові засоби. Загалом чорні плями на сріблі – це природний процес. Потрібно лише знати, як правильно очистити метал, щоб не нашкодити йому й подарувати розкішний вигляд.

Срібло можна швидко почистити вдома

Добре позбавляє від чорноти використання соди та фольги. Потрібно в кип’ячену воду додати 2 столові ложки соди й опустити туди смужку алюмінієвої фольги, залишити в розчині срібло на 20 хвилин, а тоді просто прополоскати під струменем води й насухо витерти. Завдяки цьому методу срібло знову почне блищати й виглядатиме як нове.

Чистити срібні прикраси можна завдяки нашатирному спирту. Аміачний розчин швидко виводить всі почорніння. Потрібно додати спирт у воду й в отриманий розчин помістити прикраси, зачекати 30 хвилин й промити. Однак, нашатирний спирт має дещо різкий запах, тому для видалення почорнілості підійде звичайний спирт.



Чорноту зі срібла легко вивести / Фото Pexels

Оцет розводити з водою не потрібно. Просто залишіть в розчині прикраси на 2 години й після цього добре промийте. Якщо срібло дуже почорніло, тоді посилити дію можна завдяки розігріванню оцту.

Чистити срібло можна також завдяки зубній пасті. Вона повинна бути без абразивних часточок та агресивних відбілювальних компонентів. Нанесіть пасту на м’яку тканину й обробіть нею поверхню срібла. Залишіть на 5 хвилин, а тоді промийте виріб водою й висушіть м’якою тканиною. Метод підходить для не дуже сильно забруднених прикрас.