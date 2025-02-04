Серебряные украшения будут блестеть: лайфхаки, которые помогут их очистить

Украшения из серебра со временем начинают темнеть и выглядят уже не совсем красиво. Чтобы исправить ситуацию, советуем воспользоваться несколькими народными методами, которые действительно действенны.

Серебряные украшения со временем могут терять свой привлекательный вид, особенно тогда, если за ним правильно не ухаживать, пишет 24 Канал. Чаще всего серебро темнеет из-за внешних раздражителей, неправильное хранение или уход.

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Если же качество металла низкое, то серебро со временем может потемнеть. Также на вид влияет потоотделение и различные бытовые средства. В общем черные пятна на серебре – это естественный процесс. Нужно только знать, как правильно очистить металл, чтобы не навредить ему и подарить роскошный вид.

Серебро можно быстро почистить дома

Хорошо избавляет от черноты использование соды и фольги. Нужно в кипяченую воду добавить 2 столовые ложки соды и опустить туда полоску алюминиевой фольги, оставить в растворе серебро на 20 минут, а потом просто прополоскать под струей воды и насухо вытереть. Благодаря этому методу серебро снова начнет блестеть и будет выглядеть как новое.

Чистить серебряные украшения можно благодаря нашатырному спирту. Аммиачный раствор быстро выводит все почернения. Нужно добавить спирт в воду и в полученный раствор поместить украшения, подождать 30 минут и промыть. Однако, нашатырный спирт имеет несколько резкий запах, поэтому для удаления почернелости подойдет обычный спирт.



Черноту с серебра легко вывести / Фото Pexels

Уксус разводить с водой не нужно. Просто оставьте в растворе украшения на 2 часа и после этого хорошо промойте. Если серебро очень почернело, тогда усилить действие можно благодаря разогреванию уксуса.

Чистить серебро можно также благодаря зубной пасте. Она должна быть без абразивных частиц и агрессивных отбеливающих компонентов. Нанесите пасту на мягкую ткань и обработайте ею поверхность серебра. Оставьте на 5 минут, а затем промойте изделие водой и высушите мягкой тканью. Метод подходит для не очень сильно загрязненных украшений.