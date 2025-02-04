Чаще всего его добавляют в кондитерские изделия, изготовление таблеток или детских присыпок, пишет 24 Канал. Кроме того, крахмал содержится в макаронах, майонезе и кетчупе. Изобретательные хозяйки нашли несколько вариантов применения крахмала в бытовых задачах.

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Удаление пятен

Обычный крахмал способен удалить пятна на ткани. Для этого порошок нужно растворить в воде и нанести на пятно. Должна образоваться кашица, которую стоит оставить на одежде до полного высыхания, а потом бросить в стирку. Крахмал предотвратит поглощение пятна и упростит удаление во время стирки в машинке.

Если же пятно появилось на ковролине или ковре, тогда нужно только его посыпать крахмалом, а потом пропылесосить.

Чистка серебра

До идеального состояния украшения и столовые приборы можно отчистить с помощью крахмала. Нужно в половине литра воды развести две столовые ложки крахмала и замочить в нем серебряные украшения или столовые приборы на 15 минут, а потом вымыть средством для мытья посуды.



Крахмалом можно почистить серебро / Фото Pinterest

Выведение неприятного запаха

Иногда обувь имеет достаточно плохой запах. Чтобы устранить его, насыпьте внутрь крахмал и оставьте на всю ночь, а утром просто высыпьте и уберите остатки пылесосом. За 12 часов крахмал впитает всю вонь.

Мытье окон

Иногда на окнах и зеркалах появляются разводы, которые трудно вывести. Специалисты говорят, что нужно к средству добавить немного крахмала и разводов больше не будет.

Уменьшение скрипа пола

В старых домах пол может проседать, соответственно доски начинают скрипеть. Чтобы снизить шум, нужно крахмалом засыпать трещинки между досками, а потом пропылесосить.