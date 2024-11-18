Як відчистити золото до блиску: 5 перевірених способів, які здивують

З часом прикраси із золота втрачають свій вигляд, тому варто вдаватися до чистки, щоб прибрати наліт, бруд й відновити їх блиск. За ювелірними золотими прикрасами потрібен належний догляд, тому радимо дізнатися про кілька методів очищення.

Улюблені прикраси не завжди можуть красиво сяяти, тому в такому випадку варто покращити їхній зовнішній вигляд, пише 24 Канал. Щоб зберегти їхню витонченість, золото час від часу потрібно мити. Зробити це можна в домашніх умовах швидко та ефективно.

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Очистити прикраси та надати їм гарного вигляду можна завдяки кільком засобам, які знайдуться в кожної господині.

Мильний розчин

Це найлегший та найбезпечніший спосіб чищення прикрас. Мильною водою можна навіть чистити ювелірку з камінчиками. У склянці води розведіть 1 чайну ложку рідкого мила й змішайте з миючим засобом для посуду. Залишіть в рідині прикрасу на 2 години, а потім легко протріть м’якою щіткою. Після цього промийте водою й просушіть.

Нашатирний спирт

Завдяки очищенню нашатирним спиртом, можна позбутися потемніння, плям на кільцях, сережках чи ланцюжках. У невелику ємність з теплою водою треба налити 0,5 чайної ложки нашатирного спирту та чайну ложку шампуню. Прикраси потрібно опустити в розчин, перемішати й залишити доти, поки бруд не відшарується. Далі золото промийте в проточній воді та витріть насухо.

Сіль

У 0,5 склянки води додайте 3 столові ложки солі. Занурте туди золото й залишіть на всю ніч, а тоді промийте й витріть. Перед тим, як опустити золото всередину, сіль добре розмішайте, щоб вона розчинилася.



Прості лайфхаки для очищення золота / Фото Pinterest

Харчова сода

У склянці води потрібно розмішати столову ложку соди, прикрасу помістити всередину, нагріти, прокип’ятити кілька хвилин й промити під краном. Залишки забруднення можна прибрати зубною щіткою.

Столовий оцет

Цей варіант є простим у використанні, але підходить для прикрас з жовтого золота без коштовного каміння. Потрібно змішати 9% оцет з водою у пропорції 1:1 й помістити всередину прикраси на 30 хвилин, а після цього ретельно промити водою й просушити.

При чищенні виробом не використовуйте ватяні тампони, оскільки дрібний ворс може застрягнути в деталях. Після миття золота, його потрібно витерти насухо, оскільки він може потьмяніти. Особливо обережно треба чистити золото із дорогоцінним камінням, яке боїться кислотних та лужних розчинів.