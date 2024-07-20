Відповідь на питання, як охолодити кімнату, можна знайти у вашій кухонній шафці. Насправді небагато людей знають, що харчова фольга може бути корисною не тільки в кулінарії, але й в охолодженні приміщення.

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Як знизити температуру в кімнаті

Трюк з алюмінієвою фольгою досить простий – і також він досить надійний для зниження температур в кімнаті. Окрім того, для цього способу вам не потрібні ані великі витрати, ані затрата надмірної кількості зусиль.

Все, що вам потрібно – це взяти алюмінієву фольгу та приклеїти її до вікон. Втім, робити це відразу не варто: спершу потрібно ретельно помити та просушити вікна, а потім з використанням скотчу приклеїти фольгу.

Дуже важливо не переплутати сторони: клеїти її потрібно матовою стороною всередину кімнати. Ось як працює цей трюк: фольга діятиме як професійна УФ-фольга, яка ефективно блокує сонячні промені та запобігає перегріву кімнати.



Охолодити кімнату може бути просто / Фото Pexels

Як покращити ефект від використання фольги

Якщо ви хочете, щоб у квартирі чи домі температура опустилася ще нижче, вам потрібно не просто наклеїти фольгу, але й зробити ще один дуже важливий крок. Коли температура увечері спаде, потрібно відкрити вікна та ретельно провітрити кімнату. Але не забудьте закрити їх ще до того, як зійде сонце: так ви уникнете потрапляння надто теплого повітря у квартиру.

Натомість наклеєна на вікна фольга захистить кімнату від перегріву. А якщо у вас є вентилятор, ви можете виготовити саморобний кондиціонер: перед приладом поставте миску з льодом, і так зможете досягти миттєвого охолоджувального ефекту.