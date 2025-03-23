Старий ґрунт з попереднього сезону потребує оновлення навесні – і городники знають, що відтягувати з цим не можна, адже це надзвичайно важливе завдання для підготовки городу та саду до нового вегетаційного періоду, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Чи можна шити в неділю: відповідь здивує багатьох

Як відновити ґрунт на городі?

Якщо ви помічаєте, що кожного року урожаю на городі стає все менше, цілком ймовірно, що ваш ґрунт трошки "втомився". А це значить, що його потрібно оновити – і зазвичай це роблять через внесення в нього різноманітних поживних речовин.

Ось кілька варіантів, які ви можете спробувати:

Компост. Навіть для родючого ґрунту внесення компосту може принести чимало переваг – ви забезпечите його додатковими поживними речовинами та покращите його структуру, а також це сприятиме росту та розвитку корисних мікроорганізмів.

Омолодження ущільненого ґрунту. Якщо ґрунт залежується від тривалого використання, він просто потребує омолодження. За добу до перекопування рясно полийте його водою, приберіть сміття та почніть розпушування поверхні культиватором чи граблями. Після цього зазвичай вносять перегній чи торф.



Ґрунт потрібно омолоджувати / Фото Pexels

Мульчування. Мульча – це те, що допомагає зберегти вологу у ґрунті, вона ж заважає бур'янам надто активно рости на городі, а під час розкладання збагачує його поживними речовинами.

Шар ґрунту. Іноді потрібно вносити додатковий шар ґрунту для грядок, аби відновити родючість городу та створити найкращі умови для рослин.

До речі, чимало городників під час роботи на ділянці орієнтуються не тільки на погоду та стан ґрунту, але й на місячний календар. А раніше ми розповідали, які є найкращі дні для роботи на городі у березні.

Азоміт. Ви можете додати його, адже він є чудовою добавкою для компосту, ґрунту та сільськогосподарських культур. Завдяки своєму багатому складу мінералів та мікроелементів він може суттєво збільшити врожайність та покращити загальний стан ґрунту.

Внесіть овочеві та кухонні відходи. Також зверху можна посипати й підстрижену траву. Так ви збагатите його органічними речовинами, а це сприятиме підвищенню родючості та покращенню структури землі.