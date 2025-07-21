Що робити, коли ліжко займає майже всю спальню: 5 способів збільшити її

Оформлення спальні – це непросте завдання, особливо у випадку, якщо це невелика кімната, і ліжко займає її практично повністю. Та це не значить, що це неможливо.

Попри те, що чимало людей мріють про величезну спальню, в якій поміститься і ліжко, і шафа, і туалетний столик, не завжди вдається отримати саме таку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Встановіть навісні тумбочки

Коли у спальні обмаль місця, потрібно подумати над тим, як можна вбудувати в неї якомога більше всього. Якщо ви можете повішати тумбочки на стіни, ви зможете заощадити простір на підлозі. Це відразу ж зробить спальню візуально більшою та менш тісною.

Додайте багато освітлення

Маленькі кімнати можуть здаватися навіть більш тісними, якщо вони погано освітлені, тому дуже важливо використати багатошарові лампи. Подбайте не тільки про верхнє освітлення, але й про торшер, світильник та лампу. Так ви створите відчуття тепла, гнучкості та яскравості у просторі.

Обирайте каркас ліжка з вбудованим місцем для зберігання

Якщо у вас ще немає ліжка, тоді до його вибору потрібно поставитися дуже відповідально – особливо в умовах обмеженого простору. Місце під ліжком зазвичай просто припадає пилом, а насправді ж може стати вашою прихованою, таємною шафою, що зовсім не займає простору.



Простір під ліжком можна використати / Фото Pexels

Зменште кількість декору на постелі

У маленькій кімнаті навіть одна зайва дрібничка може створити візуальний шум, а його варто уникати передусім. Намагайтеся підбирати однотонну постільну білизну, а також максимально скоротіть кількість декоративних подушок, або ж відмовтеся від них взагалі.

До слова, раніше ми вже розповідали, як організувати шафу та звільнити у ній простір – для маленької кімнати це дуже важливо.

Обирайте виразне узголів'я ліжка

Виразне узголів'я може стати дизайнерським акцентом, що дуже потрібний у маленькій кімнаті, аби вона все ще виглядала шикарно та стильно. Якщо ліжко є центральним елементом кімнати, обирайте узголів'я і каркас, що будуть вам дуже сильно подобатися.