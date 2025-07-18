Поставте собі ці 7 запитань, коли перебираєте шафу: допоможе звільнити простір

Дуже часто саме шафа з одягом першою у домі переповнюється, і в ній починає бракувати місця. Часом проблема може бути у неналежній організації простору, але іноді речей просто надто багато.

Безлад у шафі – це те, чого більшості людей не вдається уникнути, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. І одного дня полиці ще можуть виглядати охайно та прибрано, а вже наступного з них починає висипатися одяг.

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Для того, аби ефективно очистити шафу та зберегти порядок надовго, потрібно поставити собі кілька простих запитань.

Скільки я хочу змінити?

Почати потрібно з простого. Визначте, скільки речей вам потрібно викинути, перекласти, а скільки – залишити, дасть вам усвідомлення чіткої цілі, якої ви маєте досягнути під час організації шафи.

Який одяг я взяла би у двотижневу поїздку?

Це допоможе визначити ваш улюблений одяг – а також суттєво пришвидшить очищення шафи. Розуміння, що є одяг, якого ви однозначно не хочете позбуватися, допоможе одразу ж перейти до предметів під знаком запитання.

Чи була б я рада одягнути це завтра?

Таке запитання може поставити під сумнів безліч речей з вашого гардероба. Наприклад, перевірте, чи одяг вам підходить та пасує, чи подобається вам, як він виглядає, чи все ще він стильний і чи в хорошому він стані.

Якщо думка про те, щоб одягнути штани чи блузку завтра сповнює вас жахом, не варто триматися за такий одяг.

Коли я востаннє це носила?

Це запитання стане хорошим показником справжньої корисності речі. Незалежно від того, наскільки сильно ви щось любите, якщо ви його не використовуєте, немає сенсу зберігати його у своїй шафі.



Не варто зберігати речі, які ви не носите / Фото Pexels

Як я почуваюся, коли дивлюся на цей одяг?

Чимало людей полюбляють саму думку про те, аби мати колекцію сумок, туфель чи суконь. І якщо у вас саме цей випадок, варто розмістити цей одяг на видноті, але вище рівня очей, аби зберегти простір і свою колекцію.

Чи я зберігаю це з почуття провини, ностальгії чи обов'язку?

Шафи часто стають сховищем емоційних речей. Якщо ви зберігаєте сукню подружки нареченої, футболку з давньої відпустки чи штани, до яких хочете колись схуднути – цим речам не місце у вашій шафі.

Вони займають дорогоцінний простір та не залишають вам місця для одягу, який ви носите щодня.

До речі, раніше ми вже розповідали про простий лайфхак, що допоможе організувати шафу за 15 хвилин.

Чи мене влаштовує догляд за одягом?

Якщо річ здається надто складною для носіння або догляду – наприклад, її потрібно дуже часто відправляти у хімчистку – це може стати сигналом про те, що вона потрібна вам не так сильно, як ви думаєте.