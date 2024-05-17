Як отримати ранній урожай картоплі: лайфхак, який може здивувати

Усі городники після посадки овочів чекають на якнайшвидше зростання рослин та урожай. Виявляється, є певний лайфхак, який допоможе картоплі вирости набагато швидше, тож ви отримаєте ранній урожай.

Складно уявити наш раціон без картоплі, тому певна частина для посадки цього овоча є відведена в кожного дачника. Щоб отримати урожай швидко та не чекати аж до осені, спробуйте скористатися одним дієвим методом.

Читайте також Листя картоплі почало жовтішати: які причини і що робити

Що зробити для отримання раннього врожаю

Сходи можуть з’явитися на 2 тижні раніше, якщо посадити картоплю з паростками та невеликими корінцями. Досвідчені садівники завжди пророщують бульби перед посадкою, тож отримують ранню молоду картоплю.

Пророщування також дозволяє відсіяти хворі й заражені вірусами бульби. Від картоплин з плямами та ознаками гниття варто позбутися.



Урожай картоплі можна отримати набагато раніше / Фото Unsplash

Як підготувати бульби на пророщування

Бульби до пророщування треба підготувати за 20 – 40 днів до посадки. Пророщені бульби на світлі відлякують шкідників, але можуть мати зсохлі верхівки паростків. А от в пророщених бульб в тирсі темним способом таких проблем немає.

Для пророщування візьміть ящик з міцними бортами, всипте на дно 5 сантиметрів ошпареної тирси та вкладіть впритул один до одного бульби зверху й насипте ще шар тирси.

Вже через 3 тижні можна починати посадку, розкопавши бульби з тирси. Робити це треба акуратно, щоб не пошкодити парости та висадити в ґрунт. Городники кажуть, що така картопля має підвищену врожайність.

Картопля на розсаду

Дехто навіть вдається до вирощування розсади картоплі. Урожай дозріє вже в червні та буде вищим на 30%. Розсаду можна отримати таким же чином, як і пророщену картоплю, тільки висаджувати треба в один шар та з використанням землі, тирси чи торфу.

Коли паростки зростуть на 10 сантиметрів, тоді обережно викопайте її та садіть на глибину 15 сантиметрів.