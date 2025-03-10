Що означає тепло на початку березня: прикмети про погоду на весну й літо

Початок березня видався на диво теплим – і прикмети стверджують, що за цими першими днями весни можна легко визначити погоду на наступні місяці.

Чимало садівників, городників та навіть містян намагаються визначити наперед погоду, аби спланувати поїздки та справи, повідомляє 24 Канал. І для цього можна або подивитися прогноз погоди, або ж звернути увагу на ознаки довкола нас – вони можуть підказати більше, ніж ви підозрюєте.

Цікаво Чи потрібно на ніч вимикати телевізор з розетки: відповідь точно здивує

Чи будуть теплими весна та літо?

Для того, аби визначити погоду на майбутнє, потрібно пригадати, якою вона була у перші дні березня та зіставити із народними прикметами.

Якщо 1 березня тепло й сонячно, тоді весна буде такою ж. Якщо ж в цей день йшов сніг – варто чекати гарного врожаю. Якщо вітер був теплий, літо буде дощовим, а якщо вітер дув північний – тоді варто чекати літньої прохолоди.

2 березня ж відоме такою прикметою: хмари пливуть швидко та високо – день буде ясним, без опадів.

Якщо 3 березня на небі слабко видно зірки, тоді варто чекати сильного вітру, а ось мерехтливий місяць віщує весняний сніг.

4 та 5 березня потрібно звернути увагу на пташок: якщо галки та граки в'ються високо зграями та стрілою опускаються на землю – без снігу не обійтися. А ось якщо вітер змінює напрямок за годинниковою стрілкою – до потепління.

6 березня західний вітер передбачає сиру погоду. А ось якщо повітря сухе, до потепління лишилося зовсім недовго.

7 березня подивіться на сонце – якщо сонце світить слабко попри чисте небо – погода скоро погіршиться. Натомість 8 березня народні прикмети пропонують передбачити погоду на Великдень: якщо в цей день йде сніг, тоді й на Великдень буде холодно.

9 та 10 березня прислухайтеся до ворон: якщо вони гучно каркають, а граки в'ють гнізда, скоро почнеться гарна погода.

До речі, раніше ми писали, як зрозуміти за прикметами, чи будуть у березні дощі.

11 та 12 березня варто звернути увагу на південний чи південно-західний вітер – якщо він дме, тоді буде потепління, і все літо також буде спекотним.

Якщо 13 березня випаде дощ – все літо також буде мокрим. До речі, про 14 березня існує схожа прикмета – яким буде цей день, такою погода триматиметься й ціле літо.

Якщо ж 15 березня здійметься заметіль, або ж дутиме сильний вітер – довго трави не буде.



Погоду можна передбачити за птахами / Фото Pexels

Ось ще кілька важливих прикмет, що допоможуть передбачити погоду на весну: