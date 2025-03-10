Ціни на електроенергію постійно зростають, і українці часто шукають способи заощадити, аби зменшити рахунки за світло, повідомляє 24 Канал. Та не всі знають, чи можна вимикати на ніч телевізор, чи це тільки нашкодить техніці.

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Чи потрібно вимикати телевізор з розетки на ніч?

Певно, вам вже доводилося чути про те, що навіть у режимі "сну" ваші прилади й далі споживають електроенергію – зокрема, всього кілька з них можуть з'їдати до чверті електрики в усьому домі.

І телевізор – це один з таких приладів. Якщо ви звикли вимикати телевізор з розетки на ніч, робите абсолютно правильно – і не тільки з міркувань економії, але й через безпеку.



Телевізор потрібно вимикати з розетки / Фото Pexels

Перепади напруги в мережі – це зовсім не рідкісне явище. І якщо вже трапляться такі несприятливі обставини, блок живлення вашого приладу може легко вийти з ладу. Можливе також і коротке замикання електропроводки – і в результаті телевізор може навіть спричинити проблеми у квартирі.

Тому, звісно, краще відключати його на ніч, як і багато інших приладів. Звісно, так ви не тільки захистите себе, але й заощадите – у вимкненому вигляді телевізор також споживає певну кількість енергії, а саме близько 9 кВт·год.

Такими діями ви також можете й подовжити термін служби вашої техніки, і вам не доведеться замінювати його досить часто.

Які ще прилади потрібно вимикати з розетки на ніч?

Звісно, експерти попереджають про ще кілька важливих приладів, які варто вимикати на ніч, аби не переплачувати за світло. Ось основні з них: