Цены на электроэнергию постоянно растут, и украинцы часто ищут способы сэкономить, чтобы уменьшить счета за свет, сообщает 24 Канал. Но не все знают, можно ли выключать на ночь телевизор, или это только навредит технике.

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Нужно ли выключать телевизор из розетки на ночь?

Вероятно, вам уже приходилось слышать о том, что даже в режиме "сна" ваши приборы и дальше потребляют электроэнергию – в частности, всего несколько из них могут съедать до четверти электричества во всем доме.

И телевизор – это один из таких приборов. Если вы привыкли выключать телевизор из розетки на ночь, делаете абсолютно правильно – и не только из соображений экономии, но и из-за безопасности.



Телевизор нужно выключать из розетки / Фото Pexels

Перепады напряжения в сети – это совсем не редкое явление. И если уж случатся такие неблагоприятные обстоятельства, блок питания вашего прибора может легко выйти из строя. Возможно также и короткое замыкание электропроводки – и в результате телевизор может даже вызвать проблемы в квартире.

Поэтому, конечно, лучше отключать его на ночь, как и многие другие приборы. Конечно, так вы не только защитите себя, но и сэкономите – в выключенном виде телевизор также потребляет определенное количество энергии, а именно около 9 кВт-ч.

Такими действиями вы также можете и продлить срок службы вашей техники, и вам не придется заменять его достаточно часто.

Какие еще приборы нужно выключать из розетки на ночь?

Конечно, эксперты предупреждают о еще нескольких важных приборов, которые стоит выключать на ночь, чтобы не переплачивать за свет. Вот основные из них: