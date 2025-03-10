С помощью одного простого ритуала можно очистить пространство и привлечь в дом финансы, избавиться от ссор в семье и защитить дом от негативной энергетики, пишет 24 Канал.

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Что надо положить под кровать

Чтобы привлечь в дом все хорошее, нужно воспользоваться солью. Наши предки считали продукт мощным оберегом и с помощью нее защищали дом от зла и накладывали сглаз.

Соль в доме может привлечь в семью счастье и финансовое благополучие. Нужно лишь насыпать в мешочек немного соли и поставить ее под кровать. Однако здесь важно обратить внимание на одну вещь. Во время проведения ритуала нужно мысленно думать о желании и действительно верить в то, что все желаемое сбудется. Загадывать желание можно любое – на деньги, здоровье или семейное счастье.



Соль забирает плохую энергетику / Фото Pexels

В течение 24 часов соль должна простоять под кроватью, а тогда ее надо смыть проточной водой в раковину. Таким образом удастся нейтрализовать плохую энергетику и смыть все плохое, что соль в себя впитает. Такую процедуру можно будет проводить раз в неделю.

В противном случае, соль может простоять под кроватью даже 3 дня. Этого времени будет достаточно, чтобы получить наилучший эффект. Однако помните, что соль, которую простояла под кроватью надо обязательно смыть. Ее ни в коем случае нельзя использовать для уборки или добавлять в пищу.

Для еще лучшего результата, несколько ложек соли можно развести в банке с водой и поставить ее на тумбочку возле кровати. Эта емкость с жидкостью способна перетянуть на себя весь накопленный негатив, а уже утром воду нужно смыть в раковину. При желании, ритуал можно повторить еще несколько раз.