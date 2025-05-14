Пластикові вікна захищають ваш дім цілий рік – і у снігопад, і у дощ, і у неймовірну спеку. І сучасні вікна мають одну хитрість, про яку знають далеко не всі – конструктори передбачили певні режими, що допоможуть краще використовувати вікна в певні сезони, повідомляє 24 Канал.

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Як перевести вікна у літній режим?

Головна зміна, яка на вас очікує у випадку, якщо ви зміните положення пластикового вікна – це сила тяжіння вікна до стулки. Зміна сили притиснення відбувається на необхідному зусиллі повороту ручки.

Ось які є режими металопластикових вікон:

Зимовий . Він забезпечує найкраще енергозбереження за знижених температур – рама щільно примикає до стулки.

. Він забезпечує найкраще енергозбереження за знижених температур – рама щільно примикає до стулки. Літній – повітря краще циркулює і виробляє мікропровітрювання в кімнаті за рахунок меншого притискання до стулки рами.

– повітря краще циркулює і виробляє мікропровітрювання в кімнаті за рахунок меншого притискання до стулки рами. Стандартний режим – тоді торцева втулка, яка потрібна для замикання конструкції, зафіксована посередині, і щільність прилягання стулки до рами середня.

І перед тим, як робити щось з вікнами, варто перевірити, чи можна в них взагалі змінити режим. Для цього потрібно відкрити стулку та оглянути її бічну частину. Сам процес налаштування полягає у повороті ексцентриків, тобто цапф. Якщо вона овальна, або ж у ній є отвір для шестигранного ключа чи викрутки зірочки, тоді така система передбачає перемикання і налаштування режимів.



Деякі вікна можна перевести на літній режим / Фото Pexels

Для того, аби перевести вікна на літній режим, потрібно спершу протерти кожну деталь фурнітури, очистити її від мастила та пилу, аби ексцентрики легше поверталися. Після цього на їхній поверхні знайдіть мітки, за якими можна визначити, у якому режимі працює фурнітура.

Ексцентрик повертайте шестигранним ключем, викруткою чи пласкогубцями – якщо ви переводите вікно на літній режим, потрібно повернути так, аби мітка дивилася вгору, а овальна цапфа – розташовувалася вертикально.

До речі, раніше ми вже розповідали, як можна легко і безпечно помити вікна, якщо ви живете на високому поверсі.

Втім, цими режимами не варто гратися по кілька разів на тиждень – зважайте, що механізми можуть досить швидко зношуватися, і з часом можуть взагалі припинити працювати. Змінювати режим пластикового вікна потрібно двічі на рік – в середині осені та весни.