Чимало людей мають вдома прикраси. І тоді, коли одні люди надають перевагу золоту, інші носять винятково срібло. Та у сучасному світі дуже популярним став шопінг в інтернеті, і якщо ви не хочете, щоб вас надурили з прикрасою, потрібно знати, як вчасно її перевірити.

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Як можна перевірити срібло на підробку

Перш за все вам потрібно спробувати знайти на ювелірному виробі клеймо. Якщо ж його немає, найчастіше це вказує на те, що прикраса є підробкою. Та є кілька проб срібла, які є офіційно затвердженими:

750;

800;

830;

875;

925;

960.

І, наприклад, проба 925 означає, що на 92,5% прикраса складається зі срібла, а решта – це домішки, якими зазвичай є мідь. Та окрім перевірки проби ви маєте знати ще кілька способів визначити підробку.

Ось які предмети для цього можуть стати у пригоді:

магніт;

йод;

крейда;

оцет;

папір.

Для перевірки магнітом згодиться навіть звичайнісінький магнітик з вашого холодильника. Якщо ваша прикраса прилипає до нього, це точно підробка, а не справжнє срібло. Річ у тому, що срібло не реагуватиме на магніт.



Срібло можна перевірити на підробку / Фото Pexels

Якщо ж ви хочете перевірити срібло за допомогою паперу, тоді вам потрібно провести прикрасою по аркушу. Якщо на ньому залишається слід, який нагадує олівець, тоді це справжнє світло. Та зважайте на те, що метод не спрацює, якщо прикраса покрита родієм чи позолотою.

Ви також можете спробувати натерти срібло крейдою – на справжньому металі залишиться темний слід. А якщо вдома є оцет, тоді ви можете злегка подряпати прикрасу у непомітному місці та капнути туди трохи рідини. На справжньому сріблі має з'явитися біла піна, а на підробці – зелена.

А ось з перевірками йодом потрібно бути дуже обережними, адже він може і зіпсувати виріб. Проведіть по прикрасі ватною паличкою з йодом та відразу ж змийте його. На сріблі має з'явитися мутна тьмяна пляма, яка згодом зникне.