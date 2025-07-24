Перевірте яйця на свіжість в магазині чи вдома: кроки, які легко повторити

Перед покупкою яєць в магазині їх потрібно перевіряти на свіжість. Це ж і стосується і перед приготуванням страв вдома. Термін придатності не завжди є гарантією свіжості, тому рекомендуємо перевірити свіжість у кілька кроків.

Свіжість яєць є дуже важливою для безпеки власного здоров’я, пише 24 Канал з посиланням на "Еспресо". Несвіжі яйця можуть призвести до харчового отруєння, тому треба навчитися їх перевіряти. Є прості лайфхаки, які допоможуть зрозуміти, чи придатні яйця для споживання.

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Як перевірити свіжість яєць в магазині?

Спочатку треба уважно оглянути шкаралупу. У свіжих яєць вона повинна бути чистою, непошкодженою, без будь-яких тріщин чи плям. Свіже яйце є гладким, без липкості, бо вони можуть свідчити про мікротріщини.

Фахівці ще радять струсити продукт. Якщо при струшуванні почне щось булькати всередині, то це може свідчити про старе та зіпсуте яйце. Свіжий продукт має щільний білок та жовток, тому не зможуть видати звуку.



Лайфхаки, які визначать свіжість яєць / Фото Pexels

Перед покупкою обов’язково подивіться на термін придатності яєць. Зверніть увагу на дату виготовлення й термін придатності на упаковці. Якщо зазначена лише дата, тоді до неї потрібно додати ще 30 днів.

Як перевірити свіжість яєць вдома?

Найпопулярніший метод полягає у занурюванні яєць у воду. Потрібно опустити його в склянку чи банку з водою. Якщо воно буде лежати на дні горизонтально, то це ознака того, що продукт є свіжим.

Яйцю, яке підіймається вертикально може бути кілька тижнів, проте воно придатне до споживання. А от те яйце, яке плаває на поверхні є зіпсованим, тому його краще не використовувати.

На розбитому яйці можна звернути увагу на консистенцію білка та жовтка. Свіже яйце зберігає щільний білок та пружний жовток, який не розтікається. Несвіже яйце помітити легко – білок буде доволі водянистим, а жовток легко розтечеться. Також можна відчути свіжість на запах, щоб оцінити, чи придатний продукт до споживання.

До слова, раніше ми вже розповідали, як правильно зберігати часник на зиму, аби він не псувався аж до весни.

Яйця завжди треба тримати в холодильнику гострим кінцем вниз. Найкраще продукт зберігається у лотку, а не у дверцях холодильника.