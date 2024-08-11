Варто перевірити якість ґрунту на вашому городі: ось як це швидко зробити

Якщо ви останнім часом не дуже задоволені тим, як виглядає ваш урожай, попри усі зусилля з догляду за рослинами – проблема може бути у вашому ґрунті. Саме час перевірити його структуру та дізнатися, що на ньому буде найкраще рости.

Якщо якість ґрунту у вашому саду та на городі викликає у вас певні питання, тоді ви можете дуже швидко та ефективно перевірити її. Так ви не тільки дізнаєтеся, як можна покращити землю, але й розберетеся, що на ній краще вирощувати.

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Як перевірити якість ґрунту

Перше, що вам потрібно зробити для того, щоб зрозуміти, наскільки якісний ваш ґрунт, це заповнити наполовину склянку, що закривається, землею з глибини у приблизно 10 – 15 сантиметрів.

Доверху долийте води та закрийте банку, щоб в ній залишилося трохи повітря. Після цього енергійно потрусіть, щоб ґрунт перемішався із водою. Банку потрібно залишити приблизно на 24 години – за цей час з нею взагалі нічого не потрібно робити. Наступного ж дня візьміть лінійку та виміряйте висоту осаду у банці.

Після цього потрібно виміряти висоту трьох різних шарів. Знизу – грубі відкладення піску та дрібного каміння, а зверху – дуже дрібні відкладення, які важко розрізнити неозброєним оком. І вже зовсім вгорі – темніший і щільний шар – глина.



Ґрунт можна перевірити на якість / Фото Pexels

Після цього доведеться провести розрахунки, але вони зовсім прості. Існує правило трьох, яке вам у цьому допоможе.

Виміряйте загальну висоту ґрунту – наприклад, 110 міліметрів.

Виміряйте висоту кожного шару.

Розрахунок – висота одного шару / загальна висота х 100:

30/110) x 100 = 27% глини;

(60/110) x 100 = 54% мулу;

(20/110) x 100 = 18% піску.

Після цього введіть у пошуковику "тест ґрунту в банці", і ви легко знайдете пірамідну діаграму, яка вкаже тип землі, який у вас на ділянці, на основі ваших результатів. Так ви зрозумієте, що саме варто вирощувати на своїй землі, аби мати найкращий результат.