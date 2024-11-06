За персиками догляд потрібний постійно – і особливо в таку пору року, як осінь, повідомляє 24 Канал з посиланням на Klioma. Батьківщиною цього дерева є південні регіони, тож не в кожній місцевості він буде відчувати себе комфортно.

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Як обрізати персик восени

Осіння обрізка персика є обов'язковою для подальшого стрімкого росту рослини. Тож восени потрібно прибирати гілки, що виросли за весь рік. І це допоможе персику пережити різкий перепад температури під час пізньої осені та усієї зими.

Ось коли потрібно обрізати персик:

навесні це робиться для того, аби омолодити дерева та гілки, називається така обрізка "по рожевому бутоні";

влітку обрізають молоді бутони для того, щоб згустити гілки, можна також прибрати ті сухі гілки, що не встигли прибрати навесні;

осінь – це час санітарної обрізки перед зимою.

Найкраще проводити обрізку відразу ж після збору урожаю персиків. Затягувати з цим процесом не можна і не варто обрізати персики пізніше, ніж в середині жовтня.

Осіннє підживлення персика

Звісно, потрібно потурбуватися і про внесення восени різноманітних добрив. Підживлення вносять у спеціально викопані канави до 30 сантиметрів. Не варто забувати й про підкопування, аби прибрати комах та паразитів, які зібралися зимувати у землі під деревом.



Персик потрібно підживлювати восени / Фото Pexels

Восени також використовують інсектициди для того, аби підготувати персик до зими та знешкодити усіх паразитів та захворювання. В цю пору року також радять часто поливати дерево – особливо з кінця жовтня та до початку листопада.

Вносити під персик можна органіку, а також різні мінеральні добавки. Корисною буде калійна сіль та суперфосфат.

Як підготувати персик до зими

Восени є кілька процесів, на які потрібно звернути особливу увагу: