За персиками догляд потрібний постійно – і особливо в таку пору року, як осінь, повідомляє 24 Канал з посиланням на Klioma. Батьківщиною цього дерева є південні регіони, тож не в кожній місцевості він буде відчувати себе комфортно.
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Як обрізати персик восени
Осіння обрізка персика є обов'язковою для подальшого стрімкого росту рослини. Тож восени потрібно прибирати гілки, що виросли за весь рік. І це допоможе персику пережити різкий перепад температури під час пізньої осені та усієї зими.
Ось коли потрібно обрізати персик:
- навесні це робиться для того, аби омолодити дерева та гілки, називається така обрізка "по рожевому бутоні";
- влітку обрізають молоді бутони для того, щоб згустити гілки, можна також прибрати ті сухі гілки, що не встигли прибрати навесні;
- осінь – це час санітарної обрізки перед зимою.
Найкраще проводити обрізку відразу ж після збору урожаю персиків. Затягувати з цим процесом не можна і не варто обрізати персики пізніше, ніж в середині жовтня.
Осіннє підживлення персика
Звісно, потрібно потурбуватися і про внесення восени різноманітних добрив. Підживлення вносять у спеціально викопані канави до 30 сантиметрів. Не варто забувати й про підкопування, аби прибрати комах та паразитів, які зібралися зимувати у землі під деревом.
Персик потрібно підживлювати восени / Фото Pexels
Восени також використовують інсектициди для того, аби підготувати персик до зими та знешкодити усіх паразитів та захворювання. В цю пору року також радять часто поливати дерево – особливо з кінця жовтня та до початку листопада.
Вносити під персик можна органіку, а також різні мінеральні добавки. Корисною буде калійна сіль та суперфосфат.
Як підготувати персик до зими
Восени є кілька процесів, на які потрібно звернути особливу увагу:
- перекопати ґрунт біля дерева;
- стабільно поливати;
- обрізати гілки;
- замульчувати територію навколо дерева;
- підживити.