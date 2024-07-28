5 неймовірно простих способів підняти свою самооцінку: спробуйте вже зараз

Якщо ви наполегливо працюєте для того, щоб досягти своєї мети, вже, певно, знаєте, що самооцінка відіграє у цьому далеко не останню роль. Тож для того, щоб стати по-справжньому успішним, вам спершу потрібно справді повірити у можливість успіху.

Самооцінка впливає на наше самопочуття сильніше, ніж ви можете уявити. І якщо ви маєте власну справу, чи просто хочете досягти успіху у будь-якій своїй меті, тоді попередньо потрібно серйозно попрацювати над сприйняттям себе.

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Пізнавайте себе

Чи знаєте ви насправді, що робить вас щасливими? Що ви цінуєте у житті понад усе? Для того, щоб підвищити самооцінку, потрібно навчитися саморефлексії, а в цьому може допомогти ведення щоденника. І там ви зможете не тільки фіксувати свої негативні думки про себе, а потім шукати їх причини, але й відповідати на свої запитання про власні бажання.

Говоріть про себе позитивно

Здавалося б, це дуже просто, та чимало людей забувають про цей важливий крок. Спробуйте відстежити, як часто ви це робите. Скоріш за все, ви помітите, що сварити себе набагато простіше, аніж хвалити. Та, на щастя, говорити собі компліменти – це навичка, яку можна набути.

Виконуйте складні завдання

Якщо ви постійно вирішуєте завдання, для яких у вас вже більше, ніж достатньо навичок та інструментів, ви не матимете відчуття досягнення, яке таке важливе для самооцінки.

Звісно, нові, складніші завдання потребують неабиякої сміливості та сили волі, проте після їх виконання ви відчуватимете неабияке піднесення.



Братися за складні завдання – це корисно / Фото Pexels

Почніть говорити ні

Бути наполегливим іноді буває дуже складно, і особливо у випадку, якщо ви до цього не звикли. Та погоджуватися на речі, які вам зовсім не до вподоби – це пряма дорога до низької самооцінки.

Порівнюйте себе тільки з собою

Кожна людина має свої ресурси, і ви ніколи не дізнаєтеся повної картини у житті іншої людини. Також використовувати для порівняння соціальні мережі, де люди діляться своїм успіхом – це бачити викривлену, неповну картину світу.

І єдине порівняння, яке дійсно буде вартісним – це з самим собою. Якщо ви стали кращими, ніж були вчора – це вже прогрес, і немалий.