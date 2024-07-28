5 невероятно простых способов поднять свою самооценку: попробуйте уже сейчас

Если вы упорно работаете для того, чтобы достичь своей цели, уже, наверное, знаете, что самооценка играет в этом далеко не последнюю роль. Поэтому для того, чтобы стать по-настоящему успешным, вам сначала нужно действительно поверить в возможность успеха.

Самооценка влияет на наше самочувствие сильнее, чем вы можете представить. И если вы имеете собственное дело, или просто хотите достичь успеха в любой своей цели, тогда предварительно нужно серьезно поработать над восприятием себя.

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Познавайте себя

Знаете ли вы на самом деле, что делает вас счастливыми? Что вы цените в жизни больше всего? Для того, чтобы повысить самооценку, нужно научиться саморефлексии, а в этом может помочь ведение дневника. И там вы сможете не только фиксировать свои негативные мысли о себе, а потом искать их причины, но и отвечать на свои вопросы о собственных желаниях.

Говорите о себе положительно

Казалось бы, это очень просто, и многие забывают об этом важном шаге. Попробуйте отследить, как часто вы это делаете. Скорее всего, вы заметите, что ругать себя гораздо проще, чем хвалить. Но, к счастью, говорить себе комплименты – это навык, который можно приобрести.

Выполняйте сложные задачи

Если вы постоянно решаете задачи, для которых у вас уже больше, чем достаточно навыков и инструментов, вы не будете иметь ощущение достижения, которое так важно для самооценки.

Конечно, новые, сложные задачи требуют большой смелости и силы воли, однако после их выполнения вы будете чувствовать большой подъем.



Браться за сложные задачи – это полезно / Фото Pexels

Начните говорить нет

Быть настойчивым иногда бывает очень сложно, и особенно в случае, если вы к этому не привыкли. И соглашаться на вещи, которые вам совсем не нравится – это прямая дорога к низкой самооценке.

Сравнивайте себя только с собой

Каждый человек имеет свои ресурсы, и вы никогда не узнаете полной картины в жизни другого человека. Также использовать для сравнения социальные сети, где люди делятся своим успехом – это видеть искаженную, неполную картину мира.

И единственное сравнение, которое действительно будет стоящим – это с самим собой. Если вы стали лучше, чем были вчера – это уже прогресс, и немалый.