Причина, через яку садівники так люблять петунії, проста: вони невибагливі у догляді, а також довго та рясно цвітуть. Втім, для того, аби це цвітіння не переривалося, не можна забувати про правильний догляд та підживлення. Отож, гайда розбиратися, чим можна удобрити рослини.

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Підживлення мінеральними добривами

Його досвідчені садівники радять використовувати перед тим, як петунії почнуть цвісти. Потрібно використовувати комплексні добрива, які містять в приблизно рівних пропорціях калій, фосфор та азот. І в ідеалі ці добрива також мають містити мікроелементи та магній.

Підійдуть "Фетрика", "Кристале" чи "Майстер". 20 грамів добрива вам потрібно буде розчинити у воді та використовувати раз на тиждень. Не припиняйте процес, аж поки петунії не зацвітуть.

А ось коли вже почнуть формуватися бутони, ви можете використати монофосфат калію. 10 грамів речовини потрібно розчинити у відрі води та обприскати розчином рослини.

Якщо ж ви хочете покращити пишність цвітіння, тоді вам потрібно розчинити у воді столову ложку гумату калію та полити квіти отриманим розчином. До речі, дуже часто як природну альтернативу використовують домашні засоби, виготовлені з лимонної кислоти та дріжджів.



Петунії потребують підживлення / Фото Pexels

Підживлення лимонною кислотою

Для того, щоб підготувати ідеальне добриво для петунії, вам знадобиться всього 10 грамів звичайної лимонної кислоти в гранулах. Розведіть їх у 10 літрах води та полийте рослини під корінь.

Будьте уважні, щоб розчин не потрапив на листя та стебла. Також використовуйте підживлення з розрахунку пів літра на кущ.

Підживлення дріжджами

Якщо ви хочете натуральними засобами замінити добрива, що містять фосфор, тоді підійде розчин з дріжджів та цукру. Для цього приготування потрібно змішати 10 грамів сухих дріжджів та 2 столові ложки цукру. Суміш розчиніть у відрі води та залиште на 2 години у теплому та темному місці.

Поливати потрібно у розрахунку 10 літрів на п'ять квадратних метрів петуній.