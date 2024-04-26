Чим потрібно підживлювати кавуни та дині: сусіди будуть заздрити врожаю

Чимало українців вирощують кавуни та дині у себе на городі, щоб насолодитися плодами наприкінці літа. Та подбати про правильне підживлення потрібно ще з весни.

Кожен городник має знати, чим потрібно підживлювати дині та кавуни для того, щоб вони росли краще і швидше. І деякі добрива культурам потрібні ще на етапі розсади.

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Яку добрива потрібні для кавунів та динь

Якщо ви хочете вирощувати кавуни та дині, вам потрібно розуміти, які добрива можна використовувати, щоб не нашкодити рослинам, поки розсада ще росте. І протягом усього періоду вегетації потрібно вносити і органічні, і мінеральні добрива.

За весь час вирощування ви можете підживити розсаду 1 – 2 рази. Вперше це варто робити тоді, коли з'являться перші листочки. А другий – за 2 тижні до висаджування в ґрунт.

Тож для підживлення кавунів і динь ви можете використовувати такі добрива:

органічні;

суперфосфат;

хлористий калій;

аміачна селітра.

Втім, вам точно потрібно звертати увагу та те, як виглядає ваша розсада, і за цим ви швидко зрозумієте, якого саме елемента не вистачає вашим кавунам для повноцінного росту.

Якщо листя має брудно-зелений відтінок і листок жовкне біля основи пагона та має коричневі плями і слабку кореневу систему, потрібно використати фосфор. Калій потрібний у випадках, коли плоди формуються дивної форми, збільшені до кінця. Тоді кавуни швидко в'януть, а листя стає жовтим, на ньому з'являються сонячні опіки.



Кавуни потрібно підживлювати / Фото Pexels

Кальцій потрібно вносити, якщо на кавунах великі плоди, але вони трав'янисті і несмачні. Квіти можуть взагалі не формувати зав'язь, а молоде листя схильне до скручування.

Магній потрібен у випадку, якщо на жовтому листі є ще й коричневі плями, а марганець – якщо листя блідо-зелене чи з жовтим відтінком

Якщо ж ви хочете використовувати органіку, ви також можете це зробити. У такому випадку потрібно взяти перепрілий курячий послід чи коров'ячий гній, або будь-які інші добрива на основі гною. Також хорошим добривом буде і перегній.