Чем нужно подкармливать арбузы и дыни: соседи будут завидовать урожаю
Источник:УНИАН
Многие украинцы выращивают арбузы и дыни у себя на огороде, чтобы насладиться плодами в конце лета. Но позаботиться о правильной подкормке нужно еще с весны.
Каждый огородник должен знать, чем нужно подкармливать дыни и арбузы для того, чтобы они росли лучше и быстрее. И некоторые удобрения культурам нужны еще на этапе рассады.
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Какие удобрения нужны для арбузов и дынь
Если вы хотите выращивать арбузы и дыни, вам нужно понимать, какие удобрения можно использовать, чтобы не навредить растениям, пока рассада еще растет. И на протяжении всего периода вегетации нужно вносить и органические, и минеральные удобрения.
За все время выращивания вы можете подкормить рассаду 1 – 2 раза. Впервые это стоит делать тогда, когда появятся первые листочки. А второй – за 2 недели до высадки в грунт.
Поэтому для подкормки арбузов и дынь вы можете использовать такие удобрения:
- органические;
- суперфосфат;
- хлористый калий;
- аммиачная селитра.
Впрочем, вам точно нужно обращать внимание и то, как выглядит ваша рассада, и по этому вы быстро поймете, какого именно элемента не хватает вашим арбузам для полноценного роста.
Если листья имеют грязно-зеленый оттенок и листок желтеет у основания побега и имеет коричневые пятна и слабую корневую систему, нужно использовать фосфор. Калий нужен в случаях, когда плоды формируются странной формы, увеличены до конца. Тогда арбузы быстро вянут, а листья становятся желтыми, на них появляются солнечные ожоги.
Арбузы нужно подкармливатьать / Фото Pexels
Кальций нужно вносить, если на арбузах большие плоды, но они травянистые и невкусные. Цветы могут вообще не формировать завязь, а молодые листья склонны к скручиванию.
Магний нужен в случае, если на желтых листьях есть еще и коричневые пятна, а марганец – если листья бледно-зеленые или с желтым оттенком
Если же вы хотите использовать органику, вы также можете это сделать. В таком случае нужно взять перепревший куриный помет или коровий навоз, или любые другие удобрения на основе навоза. Также хорошим удобрением будет и перегной.