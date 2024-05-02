Інколи важливо просто побути наодинці зі своїми думками, абстрагуватися від завдань та справ, щоб відпочити та відновитися. Та загалом варто навчитися брати себе в руки та розуміти, що кожен крок є дуже важливим, адже навіть незначні щоденні зусилля приведуть нас туди, де ми хочемо бути.
Читайте також 7 простих звичок, які сприятимуть розвитку: вони потрібні підприємцям
Підприємцям важливо не випадати з цієї життєвої ланки вмотивованої людини, та якщо так вже сталося, розповідаємо, як швидко та легко відновитися.
Взяти і зробити
Просто почніть щось робити. Процес вас затягне, тож під час заглиблення у робочі процеси та завдання, вам не буде часу думати про особисті проблеми, а згодом вони й самі вирішаться. Головне не чекати, що все налагодиться саме собою. Беріться за роботу і побачите, як швидко все зміниться.
Ставте якнайнижчу планку
Поставте собі лише два-три завдання на день, з цілого списку справ виділіть тільки декілька, які треба зробити, а щодо всіх інших дайте собі внутрішній дозвіл відкласти на потім.
Розділяйте завдання на етапи
Важливо робити не всі справи зразу, а щось одне крок за кроком. І не залишайте нічого на пів шляху, а обов’язково доводьте до кінця. У результаті ви будете задоволені від самого себе.
Запрограмуйте себе на успіх / Фото Pexels
Похваліть себе за доведене до кінця завдання
Маленька похвала себе за дрібну роботу дозволить вам взятися за більш важливі й глобальні справи і довести їх до кінця. Тому випишіть собі все, що ви маєте зробити, виконуйте це та хваліть за пророблену роботу.
Я зроблю це заради!
Якщо ж вам важко самостійно надихати себе на досягнення, тоді можна нагадати собі про інших людей, близьких і рідних, заради яких хочеться створювати і діяти.
Вихідна позиція – це цікаво
Коли людина проявляє цікавість, вона наче стає дитиною, повертається до того чудового стану, коли все на світі нове і непізнане.
Ведіть свій щоденник успіху
Спробуйте почати свій день із самопохвали. Ввечері подумайте про те, за що ви собі вдячні. Згадуйте не лише сьогоднішні, але й справи з минулого, якими ви пишаєтеся. Експерти кажуть, що як ви себе запрограмуєте – так і житимете.