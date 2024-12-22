6 спільних звичок людей, що мають ідеальний сон: варто їх спробувати

Деякі люди, здається, просто мають кращий сон. Вони лягають у ліжко, закривають очі, а наступної миті вже солодко соплять. Втім, можливо, все це через кілька неочевидних звичок, яких вони дотримуються?

Хороший, якісний нічний сон – це те, що нам усім просто необхідне для того, аби добре почуватися вдень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simpe. Втім, іноді досягти його не так просто – на щастя, кілька простих звичок можуть у цьому допомогти.

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Дотримуйтеся постійного графіка сну

Звісно, важко дотримуватися одного розпорядку дня постійно, але бажано мати однаковий час, коли ви не тільки прокидаєтеся, але й лягаєте спати, переконаний доктор Майкл Бреус з The Sleep Doctor.

І, на жаль, не менш важливо підтримувати однаковий графік сну також і у вихідні, коли є бажання відіспатися довше чи пізніше лягти спати.

Отримуйте сонячне світло

Денне світло – це ключовий елемент у регулюванні щоденного режиму сну. Фахівці закликають виходити на вулицю принаймні на пів години, аби отримати трохи природного освітлення. І якщо у вас є проблеми із засинанням, спробуйте годину побути на ранковому сонці та вимикати світло перед сном.

Робіть вправи щодня

Фізична активність – це те, що корисне не тільки для вашого загального фізичного здоров'я, але й для сну. Особливо це допоможе, якщо ви тренуєтеся вранці. А ось влаштовувати заняття прямо перед сном не варто, адже це може тільки негативно вплинути на ваш відпочинок згодом.

Не дрімайте після 15:00

Цикл сну – це справді цикл. І якщо ви маєте поганий сон, дрімота вдень, безперечно, допоможе вам трохи відновити сили. Та, на жаль, якщо ви заснете надто пізно вдень, вам буде важче заснути вночі, і так ви можете піддати себе ризику розвитку безсоння.



Дрімота пізно вдень може бути шкідливою / Фото Pexels

Припиніть дивитися на годинник

Якщо ви схильні прокидатися серед ночі, ви знаєте, що цифровий годинник може зіпсувати навіть ті дорогоцінні години сну, що у вас лишилися. Коли ви бачите, що зараз 04:30, ви можете почати відразу ж робити підрахунки, аби зрозуміти, скільки сну у вас ще залишилося.

Ця тривога не дасть вам поринути у якісний сон, тож краще відвернути циферблат, або ж прибрати його з поля зору.

Не вживайте перед сном алкоголь чи кофеїн

Звісно, келих чи два вина можуть викликати заспокійливу сонливість, але щойно цей ефект зникне, ви можете прокинутися серед ночі у поту, відчуваючи спрагу чи головний біль. Алкоголь перед сном підступний, і він точно не принесе вам користь.

А ось кофеїн, який міститься не тільки у каві, але й в шоколаді, деяких чаях та газованих напоях, є стимулятором, який може залишатися у вашому організмі до восьми годин.