Дерев'яні ложки і лопатки служитимуть вічно: ось як прибрати з них запах і бруд

В кожному домі, певно, знайдеться принаймні одна дерев'яна ложка чи лопатка: адже вони такі зручні для використання на антипригарних та делікатних поверхнях. Але далеко не всі знають, як їх правильно чистити.

Навіть на найбільш сучасних кухнях все ще можна знайти дерев'яні ложки та лопатки – це завжди надійний інструмент, який може принести чимало користі під час приготування, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

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Як доглядати за дерев'яною ложкою

Дерев'яні ложки – це інструменти, які вимагають особливого догляду, але проводити його на диво просто. І перше правило, про яке, на жаль, забуває надто багато людей – це заборона на замочування їх у воді. Інша важлива річ – час від часу їх потрібно змащувати олією, аби зменшити вплив води на поверхню, адже вона пориста.

Це може спричинити викривлення та розтріскування, тож краще все ж не порушувати обидва правила.

Але звичайний догляд – це одна справа, і зовсім інше – чищення. Силіконові лопатки з дерев'яними ручками та повністю дерев'яний посуд ніколи не можна ставити у посудомийну машину, тож ідеальне очищення проходить вручну. Використовувати потрібно м'який засіб для посуду та гарячу воду.

Найкраще буде також використовувати лимон та невелику кількість харчової соди – це найкращий спосіб позбутися будь-яких запахів, які може ввібрати дерев'яна лопатка. Або ж ви можете просто потерти поверхню розрізаною половинкою лимона та натерти зверху пастою з води та харчової соди.

Обов'язково змийте цей засіб мильною та проточною водою та дайте лопатці повністю просохнути перед тим, як ховати її у шухляді.



Дерев'яну ложку потрібно ретельно чистити / Фото Pexels

Як обрати найкращу дерев'яну ложку

Дерев'яний посуд виготовляється з різної деревини, і якщо ви вирішили купити нову ложку, зверніть увагу на варіанти, виготовлені з листяних порід. Зокрема, найкращими варіантами стануть ложки з бука, вишні, клена, оливи чи горіха.

До речі, кожні 5 років дерев'яну ложку радять замінювати. До цього часу ви вже помітите, що ваш посуд зберігає і запах, і колір певної їжі. Але коли ви побачите, що дерев'яна ложка почала розклюватися – це сигнал, що потрібно придбати нову.