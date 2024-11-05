Вступивши в реакцію два миючі засоби можуть почати виділяти токсичні гази, які призведуть до сльозоточивості очей чи опіків шкіри, тому дуже важливо знати, які рідини не можна між собою міксувати, пише 24 Канал з посиланням на сайт Martha Stewart.

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Оцет та відбілювач

Відбілювач та оцет чудово очищують поверхні вдома, але разом їх використовувати не варто. Змішування цих двох розчинів призводить до утворення газоподібного хлору, який зможе подразнити дихальні шляхи та очі й викликати проблеми з диханням. Коли газоподібний хлор реагує з водою, то утворює кислоту, яка може призвести до опіків шкіри.

Перекис водню та оцет

Суміш може призвести до вироблення корозійної речовини, яка буде дратувати очі, шкіру та дихальну систему. Поєднання оцту та перекису водню здатне вивільнити пари, які стануть небезпечними для вдихання.

Аміак та відбілювач

Ніколи не змішуйте відбілювач та аміак, оскільки це досить небезпечно. Поєднання двох речовин призведе до вироблення хлораміну – токсичного газу, який подразнює очі та дихальні шляхи. У деяких випадках він може викликати нудоту.

Спирт і відбілювач

Це поєднання небезпечне для здоров’я, оскільки вдихання речовин здатне спричинити пошкодження органів. Засіб на основі спирту й відбілювача зруйнує поверхні, тому цими речовинами не можна нічого витирати.

Відбілювач та засіб для виведення плям

У засобах для виведення плям міститься амік, який розщеплює цвіль та видаляє плями. Якщо ці сполуки змішати з відбілювачем, то станеться випаровування газу, яке є потенційно отруйним.

Відбілювач та засіб для миття духовок

У засобах для чищення духовок містяться лужні речовини, а якщо змішати рідину з відбілювачем, то це призведе до утворення газоподібного хлору. Він викликає подразнення очей, носа, горла та кашель.