Чи доводилося вам зіштовхуватися з неприємною ситуацією, коли після душу дзеркало дуже сильно "пітніє", і в ньому неможливо побачити своє відображення? Скоріш за все, так. І впоратися із проблемою допоможе саме огірок.

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Як очистити дзеркало у ванній

Якщо дзеркало у ванній від гарячої води постійно покривається конденсатом, потрібно розібратися, як можна впоратися із неприємною проблемою. І для цього вам не потрібно купувати дорогі засоби з магазинів: достатньо буде всього одного свіжого огірка.

Для початку вам потрібно дуже ретельно та насухо витерти дзеркало, а після цього натерти його огірком. Зайвий сік, який може залишитися на поверхні, вам потрібно витерти паперовим рушником. Так ви не тільки будете бачити своє чітке відображення після того, як приймете душ, але й зможете освіжити ванну та наповнити її дуже приємним літнім ароматом.



Огірок допомагає запобігти конденсату / Фото Pexels

Інші способи захистити дзеркало у ванній

Найпростіший спосіб запобігти запотіванню дзеркала – це натерти його чимось, що відштовхує воду. Наприклад, для цього чимало людей використовують автомобільний віск. Нанести його потрібно в кілька шарів, а після цього дати висохнути та акуратно потерти сухою тканиною, що не залишає ворсу. Одного нанесення вистачить на місяць, а коли дзеркало знову почне запотівати, потрібно буде повторити процедуру.

Окрім того, для цієї мети можна використати й мило. Мильна піна також буде перешкоджати осіданню конденсату. Все, що потрібно зробити, це натерти бруском сухого мила чисте дзеркало та протерти його мікрофіброю. Цього засобу вистачить десь на тиждень.