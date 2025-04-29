Як відмити кухню від жиру: копійчаний народний засіб

Кухня – це кімната, яку доводиться прибирати, певно, найчастіше – а все через те, що на ній постійно готують, а це значить, що жир може опинитися не тільки на плиті, але й на стільницях, підлозі, шафах та стінах.

Якщо нехтувати генеральним прибиранням на кухні досить довго, можна помітити, як на фасаді, стільницях та плитці збирається липкий і жирний шар, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Чистота".

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Як почистити жирні плями на кухні?

Існує безліч народних засобів, які можна використати для боротьби із застиглим жиром. І деякі з них надзвичайно ефективні, а інші – ні. Тож ділимося найбільш ефективними засобами проти застарілого жиру, які точно допоможуть начистити кухню до блиску.

Оцет

Для того, аби позбутися липкого нальоту та жиру оцтом, потрібно додати 40 мілілітрів засобу у тазик з водою. Потрібну поверхню потріть розчином та залиште на 5 хвилин, після чого також змийте водою. Головне – не перетримати оцет, адже від нього можуть інакше залишитися розводи та неприємний запах.

В кінці навіть можна пройтися по очищених ділянках ганчіркою з лимонним соком, аби ліквідувати запах оцту. Але оцтом все ж можна очищати не всі поверхні. Зокрема, варто утриматися від його використання на стільницях з натурального каменю дереві, залізі та чавуні, електроніці та лінолеумі.

Спирт

Спирт дуже добре видаляє сліди жиру з поверхні. Можна взяти 96% спирт, або ж меншої концентрації. Потрібно спирт змішати в однаковій кількості з водою, а тоді перелити розчин у розпилювач.

Розбризкуйте розчин та натирайте ганчіркою, а тоді залиште засіб, аби він подіяв – достатньо буде 10 хвилин. Після цього змийте його теплою водою.



Спиртом можна очистити жирні плями на кухні / Фото Pexels

Сода

Цей засіб – абразив, тож для деяких деталей на кухні не підійде. Втім, нею можна легко чистити стіни та плитку. Для цього потрібно взяти 2 столові ложки соди та додати їх у літр гарячої води. Почекайте, поки сода розчиниться, а тоді намочіть ганчірку засобом і тріть потрібну поверхню.

Якщо сліди жиру засохли, тоді залиште ганчірку з розчином на плямі на 10 хвилин.

До речі, потрібно звернути увагу не тільки на жир, але й на інші забруднення на кухні. Раніше ми розповідали, як можна легко позбутися плісняви на вікнах.

Розпушувач

Це – справжнє диво, коли мовиться про очищення старого шару бруду на поверхнях. Упаковку розпушувача потрібно змішати з двома ложками води, аби вийшла піна. Дайте засобу настоятися кілька хвилин, а тоді починайте чищення.

Засіб можна залишати на поверхні десь на 10 хвилин, а після цього змивайте його теплою водою.