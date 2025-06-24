Плями та запах з матраца зникнуть за лічені хвилини: ось як його почистити вдома

Якщо ви довго користуєтеся матрацом, на ньому точно з часом з'являться плями та забруднення. Іноді це пролиті напої чи їжа, а іноді просто піт – у будь-якому випадку потрібно розібратися, як почистити матрац вдома.

Плями на матраці можуть зіпсувати його вигляд. Та щойно ви їх помітили, варто братися за чищення, адже позбутися застарілих забруднень навіть складніше, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Чистота".

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Як відчистити плями від поту?

Матрац, на жаль, вбирає ваш піт, а доросла людина у спеку може досить рясно пітніти. Від поту на матраці залишаються жовті плями, які можуть мати досить неприємний запах, а також спричиняють розвиток бактерій.

Для того, аби в домашніх умовах розібратися з такими плямами, вам знадобляться:

сода;

оцет;

вода;

пляшка з пульверизатором;

губка чи ганчірка.

В пляшці потрібно замішати оцет і воду у співвідношенні 1:2, а тоді розпорошити розчин на пляму та залишити так на кільканадцять хвилин. Після цього намочіть губку та протріть матрац, посипте пляму содою та залиште на декілька годин, або ж навіть на ніч.

Після цього соду потрібно стерти сухою губкою, а решту порошку прибрати пилосмоком.

До речі, раніше ми вже розповідали, як прибрати жовті плями від поту з білих речей.

Як прибрати плями від крові

Кров – це складне забруднення, яке часто непросто вивести у домашніх умовах. У крові містяться білки, які згортаються під час контакту з водою. Тож гаряча вода та відбілювачі для чищення крові не підходять.

Натомість скористайтеся сіллю, перекисом, холодною водою та паперовими рушниками. Останні потрібно змочити у холодній воді та прикласти до плями, аби прибрати надлишок крові.

Після цього проблемне місце посипте сіллю та залиште на 20 хвилин. Змочіть іншу серветку перекисом і обережно протріть пляму. Процедуру потрібно повторювати, поки матрац не стане чистим.



Плями на матраці потрібно прибирати одразу ж / Фото Pexels

Як прибрати плями від сечі?

Якщо на матраці з'явилася пляма від сечі, за прибирання потрібно братися одразу – такі забруднення не тільки псують вигляд матраца, але й мають надзвичайно різкий і неприємний запах.

Для чищення використайте хлорку – замішайте її з водою у співвідношенні 1:2, а тоді розпиліть розчин на забруднення та залиште на пів години. Далі протріть пляму губкою чи ганчіркою, замочивши її у воді. Матрац можна просушити феном, або ж дати висохнути природним шляхом.