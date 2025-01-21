Хімчистка м'яких меблів вдома: як самостійно зробити чудо-засіб
- Для очищення м'яких меблів вдома можна використовувати домашній засіб, змішавши теплу воду, соду, спирт, рідке мило та, за бажанням, ефірну олію або ополіскувач для аромату.
- Суміш соди та оцту також ефективна для видалення складних плям, таких як плями від чаю, кави або жирної їжі, і наноситься за допомогою пульверизатора.
- Після обробки меблі потрібно протерти чистою водою та дати висохнути природним шляхом.
М’які меблі вдома час від часу потребують очищення, особливо ліжко, дивани чи крісла, на яких ми проводимо багато часу. Є один засіб, який чудово відмиває забруднення, тож вам навіть не доведеться везти меблі у хімчистку.
Часто на меблях є певні плями чи засалення, або ж неприємний запах від домашніх улюбленців, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Софії Сізової.
Читайте також Покладіть одну дрібничку під подушку: притягнете гроші та кохання
Найкраще чистити меблі від бруду за допомогою миючого засобу. Магазинні спреї можуть бути дещо агресивними, тому краще зробити домашній засіб, який вже є перевіреним.
Як зробити засіб для домашньої чистки меблів
Змішайте 2 склянки теплої води з 2 столовими ложками соди, 3 столовими ложками спирту та 1 ложкою рідкого мила. За бажанням можна додати третю частину ковпачка ополіскувача, чи крапельку ефірної олії для запаху. Однак будьте з ефірною олією обережними, оскільки занадто багато крапель створять вже дуже концентрований аромат.
У розчин потрібно занурити рушник та викрутити зайву воду. На вологу тканину поставте зверху кришку й зав’яжіть її навхрест. Далі круглою поверхнею треба пройтися по всім м’яким меблям.
Засіб справді є ефективним, оскільки всі плями та забруднення легко відмиває й очищує будь-які засалення, а крапля ефірної олії чи ополіскувача надають меблям приємного аромату.
Легкий спосіб очищення меблів вдома: дивіться відео
Окрім того, очистити оббивку можна за допомогою соди та оцту. Розчин підійде у випадках, коли треба відмити пляму від чаю чи кави, або жирної їжі. Цей розчин здатен видалити навіть найскладніші плями.
У половину літра води потрібно налити третину склянки оцту й додати всередину столову ложку соди. Засіб варто наносити за допомогою пульверизатора. Розчин треба розпорошити на пляму й залишити на 15 хвилин, а після цього потерти щіткою чи мочалкою.
Після всіх маніпуляцій, пляму протріть чистою водою, щоб вивести залишки розчину й дайте меблям висохнути природним шляхом.