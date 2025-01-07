Почистити хутро можна за лічені хвилини: ось як це зробити

Темні чи жовті плями на натуральному хутрі можуть стати справжньою бідою, адже далеко не всі знають, як їх правильно вивести.

Кожного сезону хутряний одяг потрібно очищувати, аби він і надалі залишався красивим, повідомляє 24 Канал з посиланням на Moyo. Втім, до видалення плям з хутра потрібно підходити обережно, адже цей матеріал можна легко зіпсувати.

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Як почистити натуральне хутро?

Чищення хутра в домашніх умовах може бути не менш ефективним, ніж професійне. Втім, у цьому процесі надзвичайно важливо дотримуватися кількох правил. Адже почистити річ з хутра можна у кілька способів:

Сухий. Він передбачає використання сипких сумішей, що можусь всотувати бруд – наприклад, висівки, пісок, тальк, крупи тощо. Їх потрібно акуратно втирати у забруднене місце на хутрі. Після цього матеріал потрібно ретельно струсити та прочесати.

Вологий. Тут потрібно використати тканину чи зволожену губку. Та діяти потрібно дуже обережно, аби основа матеріалу не промокла.

Якщо у вас є світле хутро, з часом воно може набути жовтуватого відтінку. І найефективніше у такому випадку буде використати вологий метод. Розведіть у 200 мілілітрах води столову ложку перекису, а тоді ватним спонжем чи тканиною розподіліть суміш по поверхні. Коли хутро висохне, прочешіть ворс.



Хутро можна почистити / Фото Pexels

Також можна використати шампунь для тварин – з нього потрібно збити густу піну та нанести її на хутро. Через 10 – 15 хвилин видаліть її м'якою губкою.

А ось якщо на хутрі утворилася пляма, найефективнішим способом прибрати її буде бензин. Втім, його надзвичайно рідко використовують у чистому вигляді. Натомість змішайте рідину з пральним порошком, що не містить ензимів, або ж з крохмалем. Коли вийде густа каша, нанесіть її на пляму та за кілька хвилин ретельно змийте вологою губкою.

Зважайте, що такий метод підходить тільки для темного хутра, а ось на світлому може залишити жовтизну. Натомість для білого матеріалу використовують спирт чи ацетон, змішаний з содою або крохмалем.