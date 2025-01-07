Почистить мех можно за считанные минуты: вот как это сделать
Темные или желтые пятна на натуральном меху могут стать настоящей бедой, ведь далеко не все знают, как их правильно вывести.
Каждый сезон меховую одежду нужно очищать, чтобы она и в дальнейшем оставалась красивой, сообщает 24 Канал со ссылкой на Moyo. Впрочем, к удалению пятен с меха нужно подходить осторожно, ведь этот материал можно легко испортить.
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Как почистить натуральный мех?
Чистка меха в домашних условиях может быть не менее эффективной, чем профессиональная. Впрочем, в этом процессе чрезвычайно важно соблюдать несколько правил. Ведь почистить вещь из меха можно в несколько способов:
Сухой. Он предусматривает использование сыпучих смесей, что могусь впитывать грязь – например, отруби, песок, тальк, крупы и тому подобное. Их нужно аккуратно втирать в загрязненное место на меху. После этого материал нужно тщательно встряхнуть и прочесать.
Влажный. Здесь нужно использовать ткань или увлажненную губку. И действовать нужно очень осторожно, чтобы основа материала не промокла.
Если у вас есть светлый мех, со временем он может приобрести желтоватый оттенок. И эффективнее всего в таком случае будет использовать влажный метод. Разведите в 200 миллилитрах воды столовую ложку перекиси, а потом ватным спонжем или тканью распределите смесь по поверхности. Когда мех высохнет, прочешите ворс.
Мех можно почистить / Фото Pexels
Также можно использовать шампунь для животных – из него нужно взбить густую пену и нанести ее на мех. Через 10 – 15 минут удалите ее мягкой губкой.
А вот если на меху образовалось пятно, самым эффективным способом убрать его будет бензин. Впрочем, его чрезвычайно редко используют в чистом виде. Вместо этого смешайте жидкость со стиральным порошком, не содержащим энзимов, или с крахмалом. Когда получится густая каша, нанесите ее на пятно и через несколько минут тщательно смойте влажной губкой.
Учитывайте, что такой метод подходит только для темного меха, а вот на светлом может оставить желтизну. Зато для белого материала используют спирт или ацетон, смешанный с содой или крахмалом.