Як почистити мельхіор вдома: виглядатиме як новенький

Певно, майже всі мають вдома столовий посуд, який виготовлений з мельхіору. Цей сплав досить широко використовують у промисловості, та чистити його іноді непросто.

Столовий посуд з мельхіору такий популярний через те, що сплав вирізняється високою корозійною стійкістю. Ось тільки цей матеріал далеко не найпростіший у чищенні, й не всі знають, як змусити його блищати.

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Як почистити мельхіор

Для того, щоб надати столовому посуду новенького вигляду, вам знадобиться один дуже простий інгредієнт, який вже є у кожного на кухні – звичайнісінька столова сода.

Ось що потрібно зробити:

налийте у місткість теплу воду;

розчиніть у воді 50 грамів соди на літр води;

ретельно перемішайте розчин та занурте у нього вироби, які потемнішали;

ретельно протріть їх серветкою чи м'якою ганчіркою.

Втім, це не єдиний спосіб почистити мельхіор, і ви можете використати кілька інших народних методів на випадок, якщо у вас вдома все ж не опиниться соди.



Мельхіоровий посуд непросто почистити / Фото Pexels

Наприклад, ви можете додати у воду лушпиння – 100 грамів на літр, і довести суміш до кипіння. Після цього помістіть туди забруднені вироби та залиште їх на вогні. Уважно стежте за тим, коли столове начиння очиститься від нальоту. А коли ножі та виделки охолонуть, вийміть їх із розчину та витріть насухо.

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Іноді на мельхіорі також може утворитися неприємний темний наліт. І для того, щоб його позбутися, ви можете скористатися водним розчином. Додайте у воду нашатир у співвідношенні 1:10, а після цього покладіть у розчин мельхіор на 20 – 30 хвилин.

Після цього посуд потрібно промити під проточною водою та ретельно витерти сухою серветкою.