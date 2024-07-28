Как почистить мельхиор дома: будет выглядеть как новенький

Наверное, почти все имеют дома столовую посуду, которая изготовлена из мельхиора. Этот сплав достаточно широко используют в промышленности, но чистить его иногда непросто.

Столовая посуда из мельхиора так популярна из-за того, что сплав отличается высокой коррозионной стойкостью. Вот только этот материал далеко не самый простой в чистке, и не все знают, как заставить его блестеть.

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Как почистить мельхиор

Для того, чтобы придать столовой посуде новенького вида, вам понадобится один очень простой ингредиент, который уже есть у каждого на кухне – самая обычная столовая сода.

Вот что нужно сделать:

налейте в емкость теплую воду;

растворите в воде 50 граммов соды на литр воды;

тщательно перемешайте раствор и погрузите в него изделия, которые потемнели;

тщательно протрите их салфеткой или мягкой тряпкой.

Впрочем, это не единственный способ почистить мельхиор, и вы можете использовать несколько других народных методов на случай, если у вас дома все же не окажется соды.



Мельхиоровую посуду непросто почистить / Фото Pexels

Например, вы можете добавить в воду шелуху – 100 граммов на литр, и довести смесь до кипения. После этого поместите туда загрязненные изделия и оставьте их на огне. Внимательно следите за тем, когда столовая утварь очистится от налета. А когда ножи и вилки остынут, выньте их из раствора и вытрите насухо.

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Иногда на мельхиоре также может образоваться неприятный темный налет. И для того, чтобы от него избавиться, вы можете воспользоваться водным раствором. Добавьте в воду нашатырь в соотношении 1:10, а после этого положите в раствор мельхиор на 20 – 30 минут.

После этого посуду нужно промыть под проточной водой и тщательно вытереть сухой салфеткой.