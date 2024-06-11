Споры, где лучше хранить хлеб – в хлебнице или в холодильнике, ведутся довольно долго. Впрочем, правильный ответ на этот вопрос все же существует, и летом знать его особенно важно.

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Многие люди для того, чтобы сохранить свежесть хлеба, кладут его в холодильник. Вроде бы там он не портится и не черствеет. Но действительно ли можно так делать?

Можно ли хранить хлеб в холодильнике

Оказывается, в холодильнике хлеб черствеет втрое быстрее, чем в хлебнице при комнатной температуре. И все дело в том, что в холодильнике с хлебом происходит процесс кристаллизации крахмала. Именно в его результате хлеб и становится черствым.

Впрочем, если вам нужен свежий хлеб на какие-то 2 – 3 дня, вы все же можете класть его в холодильник. А вот для более длительного хранения этот прибор не подходит.

Правила хранения хлеба в холодильнике:

не заворачивайте в полиэтиленовый пакет;

положите в бумажный пакет, а уже после этого – в пищевую пленку. Тогда влагу, что начнет испаряться, поглотит бумага, а сам хлеб будет оставаться хрустящим. Также обратите внимание на то, что горячий хлеб класть в холодильник не стоит, ведь он может быстро покрыться конденсатом.



Хлеб можно хранить в холодильнике недолго / Фото Pexels

Где хранить хлеб на кухне

Самый простой способ хранения хлеба – это, конечно же, хлебница. Но и там он не будет лежать долго – максимум два дня. Лучше всего же хлеб хранится в деревянной хлебнице.

Перед тем, как класть его туда, нужно завернуть его в мешочек – например, льняной. Держите хлебницу дальше от прямых солнечных лучей.

Также для длительного хранения можно положить хлеб и в морозилку – там он будет храниться от 3 до 6 месяцев. Если на хлебе нет упаковки, его нужно завернуть в полиэтиленовый пакет, пленку или фольгу.